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Coiffure facile pour toutes les longueurs de cheveux
Séchez et stylisez en même temps. La brosse soufflante Philips Essential vous permet de créer de magnifiques styles naturels tout en préservant vos cheveux. Les 3 accessoires conviennent aux cheveux longs et courts, pour une utilisation en toute simplicité.Voir tous les avantages
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La brosse soufflante avec débit d'air de 800 W sèche et coiffe en douceur. Obtenez de superbes résultats tous les jours.
La fonction ThermoProtect assure une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance. Obtenez des résultats exceptionnels tout en préservant vos cheveux.
Réglez facilement la vitesse et la chaleur souhaitées afin d'obtenir un résultat impeccable. Les trois réglages différents permettent une stylisation précise et adaptée à vos besoins.
La thermo-brosse présente un diamètre extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.
La thermo-brosse présente un petit diamètre de 22 mm. La largeur du corps en fait l'outil idéal pour créer facilement des boucles.
Utilisez le concentrateur fin pour obtenir un flux d'air précis permettant une stylisation ou des retouches précises.
La touche air froid permet de se sécher les cheveux en douceur, à basse température. Elle est particulièrement adaptée aux cheveux fins, secs ou endommagés.
Accessoires
Alimentation
Spécificités techniques
Entretien
Facile d'utilisation
Technologies de protection
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