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  • Coiffure facile pour toutes les longueurs de cheveux Coiffure facile pour toutes les longueurs de cheveux Coiffure facile pour toutes les longueurs de cheveux

    Essential Brosse soufflante

    HP8661/00

    Coiffure facile pour toutes les longueurs de cheveux

    Séchez et stylisez en même temps. La brosse soufflante Philips Essential vous permet de créer de magnifiques styles naturels tout en préservant vos cheveux. Les 3 accessoires conviennent aux cheveux longs et courts, pour une utilisation en toute simplicité.

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    Essential Brosse soufflante

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    Coiffure facile pour toutes les longueurs de cheveux

    • 3 accessoires
    • Fonction ThermoProtect
    800 W de puissance pour des résultats exceptionnels

    800 W de puissance pour des résultats exceptionnels

    La brosse soufflante avec débit d'air de 800 W sèche et coiffe en douceur. Obtenez de superbes résultats tous les jours.

    Réglage de température ThermoProtect

    Réglage de température ThermoProtect

    La fonction ThermoProtect assure une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance. Obtenez des résultats exceptionnels tout en préservant vos cheveux.

    Trois réglages de température et de vitesse, pour un contrôle simple

    Trois réglages de température et de vitesse, pour un contrôle simple

    Réglez facilement la vitesse et la chaleur souhaitées afin d'obtenir un résultat impeccable. Les trois réglages différents permettent une stylisation précise et adaptée à vos besoins.

    Thermo-brosse de 38 mm pour des cheveux lisses ou bouclés

    La thermo-brosse présente un diamètre extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.

    Thermo-brosse de 22 mm facilitant la création de boucles

    La thermo-brosse présente un petit diamètre de 22 mm. La largeur du corps en fait l'outil idéal pour créer facilement des boucles.

    Concentrateur fin pour un flux d'air précis

    Utilisez le concentrateur fin pour obtenir un flux d'air précis permettant une stylisation ou des retouches précises.

    Touche air froid pour un séchage en douceur

    La touche air froid permet de se sécher les cheveux en douceur, à basse température. Elle est particulièrement adaptée aux cheveux fins, secs ou endommagés.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Thermo-brosse de 22 mm
      Pour boucler ses cheveux facilement.
      Brosse coiffante de 38 mm de diamètre
      Pour des styles lisses et des ondulations
      Concentrateur
      Pour un flux d'air précis

    • Alimentation

      Tension
      220-240 V
      Puissance consommée
      800 W

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      1,8 m
      Nombre de réglages de température
      3

    • Entretien

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    • Facile d'utilisation

      Anneau de suspension
      Oui
      Cordon rotatif
      Oui

    • Technologies de protection

      ThermoProtect
      Oui

    Badge-D2C

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