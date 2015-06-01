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  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux Créez votre style sans abîmer vos cheveux Créez votre style sans abîmer vos cheveux

    Brosse soufflante

    HP8650/60

    Créez votre style sans abîmer vos cheveux

    Quel style vous fait envie aujourd'hui ? Le Salon Airstylist s'accompagne de trois accessoires de coiffage polyvalents et offre une puissance de 650 W, vous permettant de créer des coiffures originales.

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    Brosse soufflante

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    Créez votre style sans abîmer vos cheveux

    Créez votre propre style avec le Salon Airstylist

    • 3 accessoires
    • 3 réglages de température
    Brosse coiffante de 38 mm de diamètre pour assouplir les cheveux

    Brosse coiffante de 38 mm de diamètre pour assouplir les cheveux

    Cette brosse coiffante dispose d'un diamètre extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.

    Brosse à picots rétractables pour réaliser des boucles facilement

    Brosse à picots rétractables pour réaliser des boucles facilement

    Cette brosse soufflante simple d'utilisation combine brosse et fer à boucler. Les picots se rétractent en une pression sur le bouton, permettant ainsi à l'appareil de glisser le long de vos cheveux. Résultat : de superbes boucles.

    Concentrateur fin pour un flux d'air précis

    Concentrateur fin pour un flux d'air précis

    Le concentrateur dirige le flux d'air vers des zones ciblées, pour un coiffage précis. Idéal pour vos retouches ou pour réussir des finitions impeccables.

    650 W pour des résultats exceptionnels

    650 W pour des résultats exceptionnels

    Cette brosse coiffante est équipée d'une résistance chauffante de faible puissance de 650 W pour un séchage et un coiffage doux mais efficaces.

    Trois réglages pour un contrôle précis

    Trois réglages pour un contrôle précis

    Réglez facilement la vitesse et la chaleur souhaitées afin de créer le style qui vous convient. Les trois réglages différents permettent un coiffage précis et adapté à vos besoins.

    Design compact pour une manipulation facile

    Design compact pour une manipulation facile

    Compact et ergonomique, cette brosse coiffante bénéficie d'une conception moderne intelligente. Résultat : une brosse coiffante légère, facile à manipuler, et si petite qu'elle se glisse partout.

    Anneau de suspension pratique pour le rangement

    Anneau de suspension pratique pour le rangement

    L'anneau de suspension en caoutchouc à la base du manche permet de ranger le sèche-cheveux facilement à la maison ou à l'hôtel.

    Cordon d'alimentation 1,8 m

    Cordon d'alimentation 1,8 m

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Concentrateur
      Oui
      Brosse à picots rétractables
      Oui
      Brosse coiffante de 38 mm de diamètre
      Pour des styles lisses et des ondulations

    • Type de cheveux

      Résultat
      Volume
      Longueur de cheveux
      • Longs
      • Moyens
      Épaisseur de cheveux
      • Moyens
      • Épais
      • Fins

    • Spécificités techniques

      Couleur/finition
      blanc et fuchsia
      Tension
      220-240  volt
      Longueur du cordon
      1,8  m
      Fréquence
      50-60  Hz
      Puissance consommée
      650  W

    • Caractéristiques

      Cordon rotatif
      Oui
      Anneau de suspension
      Oui
      Réglages
      3 combinaisons température/vitesse

    • Entretien

      2 ans de garantie
      Oui

    Badge-D2C

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