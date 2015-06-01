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Créez votre style sans abîmer vos cheveux
Quel style vous fait envie aujourd'hui ? Le Salon Airstylist s'accompagne de trois accessoires de coiffage polyvalents et offre une puissance de 650 W, vous permettant de créer des coiffures originales.Voir tous les avantages
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Cette brosse coiffante dispose d'un diamètre extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.
Cette brosse soufflante simple d'utilisation combine brosse et fer à boucler. Les picots se rétractent en une pression sur le bouton, permettant ainsi à l'appareil de glisser le long de vos cheveux. Résultat : de superbes boucles.
Le concentrateur dirige le flux d'air vers des zones ciblées, pour un coiffage précis. Idéal pour vos retouches ou pour réussir des finitions impeccables.
Cette brosse coiffante est équipée d'une résistance chauffante de faible puissance de 650 W pour un séchage et un coiffage doux mais efficaces.
Réglez facilement la vitesse et la chaleur souhaitées afin de créer le style qui vous convient. Les trois réglages différents permettent un coiffage précis et adapté à vos besoins.
Compact et ergonomique, cette brosse coiffante bénéficie d'une conception moderne intelligente. Résultat : une brosse coiffante légère, facile à manipuler, et si petite qu'elle se glisse partout.
L'anneau de suspension en caoutchouc à la base du manche permet de ranger le sèche-cheveux facilement à la maison ou à l'hôtel.
Accessoires
Type de cheveux
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
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