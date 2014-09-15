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    MoistureProtect Lisseur

    HP8372/00

    Préservez l'hydratation naturelle de vos cheveux

    Notre technologie de capteur préserve l'équilibre hydrique de vos cheveux. Le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température afin de préserver l'hydratation naturelle de vos cheveux. Jusqu'à 63 % de l'hydratation préservée (mesuré après 1 passage en 2013).

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    MoistureProtect Lisseur

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    Préservez l'hydratation naturelle de vos cheveux

    Pour des cheveux sains et brillants

    • Technologie MoistureProtect
    • Ionique
    • Plaques flottantes en céramique
    Une protection de l'hydratation optimale grâce à un capteur innovant

    Une protection de l'hydratation optimale grâce à un capteur innovant

    Le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température pour préserver l'hydratation naturelle de ceux-ci.

    Prévient l'électricité statique pour des cheveux lisses sans frisottis

    Prévient l'électricité statique pour des cheveux lisses sans frisottis

    Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

    Une pression moins importante sur vos cheveux pour réduire le risque de casse

    Une pression moins importante sur vos cheveux pour réduire le risque de casse

    Les plaques flottantes sont mobiles afin d'ajuster la pression exercée sur les cheveux. Cela évite de les abîmer ou de les casser.

    Un contrôle optimal de la température grâce au capteur innovant

    Un contrôle optimal de la température grâce au capteur innovant

    Le capteur MoistureProtect régule la température des plaques lissantes en fonction des besoins de vos cheveux, afin d'éviter qu'ils ne surchauffent.

    Système de chauffe haute performance, plus rapide et plus respectueux du cheveu

    Système de chauffe haute performance, plus rapide et plus respectueux du cheveu

    Ce lisseur reste toujours à une température constante, pour des résultats réguliers. Grâce à son système de chauffe haute performance, il vous permet de lisser vos cheveux à une température plus douce tout en créant exactement le style que vous souhaitez ! Et comme moins de passages sont nécessaires, vos cheveux sont lissés plus rapidement.

    3 réglages numériques de la température

    3 réglages numériques de la température

    Les 3 réglages de température (200 - 175 - 150 °C) associés au capteur assurent un lissage à une température optimale pour votre type de cheveux.

    Temps de chauffe instantané d'à peine 15 secondes

    Le système de chauffe assure un temps de chauffe d'à peine 15 secondes.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Trousse
      Oui

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      2,0  m
      Température maximum
      200  °C
      Tension
      110 - 240 V
      Temps de chauffe
      15 s
      Type de chauffe
      Système de chauffe haute performance

    • Caractéristiques

      Revêtement en céramique
      Oui
      Arrêt automatique
      au bout de 60 min
      Cordon rotatif
      Oui
      Écran caché
      Oui

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Technologies de protection

      Plaques flottantes en céramique
      Oui
      Technologie MoistureProtect
      Oui
      Ionique
      Oui

    Badge-D2C

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