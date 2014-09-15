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Préservez l'hydratation naturelle de vos cheveux
Notre technologie de capteur préserve l'équilibre hydrique de vos cheveux. Le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température afin de préserver l'hydratation naturelle de vos cheveux. Jusqu'à 63 % de l'hydratation préservée (mesuré après 1 passage en 2013).Voir tous les avantages
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Le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température pour préserver l'hydratation naturelle de ceux-ci.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Les plaques flottantes sont mobiles afin d'ajuster la pression exercée sur les cheveux. Cela évite de les abîmer ou de les casser.
Le capteur MoistureProtect régule la température des plaques lissantes en fonction des besoins de vos cheveux, afin d'éviter qu'ils ne surchauffent.
Ce lisseur reste toujours à une température constante, pour des résultats réguliers. Grâce à son système de chauffe haute performance, il vous permet de lisser vos cheveux à une température plus douce tout en créant exactement le style que vous souhaitez ! Et comme moins de passages sont nécessaires, vos cheveux sont lissés plus rapidement.
Les 3 réglages de température (200 - 175 - 150 °C) associés au capteur assurent un lissage à une température optimale pour votre type de cheveux.
Le système de chauffe assure un temps de chauffe d'à peine 15 secondes.
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