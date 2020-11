Système de chauffe haute performance, plus rapide et plus respectueux du cheveu

Ce lisseur reste toujours à une température constante, pour des résultats réguliers. Grâce à son système de chauffe haute performance, il vous permet de lisser vos cheveux à une température plus douce tout en créant exactement le style que vous souhaitez ! Et comme moins de passages sont nécessaires, vos cheveux sont lissés plus rapidement.