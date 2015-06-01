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    Prestige Lisseur

    HP8361/00

    Des cheveux sains et protégés

    Le lisseur Philips Prestige vous permet de coiffer vos cheveux avec des plaques en céramique infusées de kératine tout en les préservant à l'aide de la technologie ionique. Obtenez un résultat parfait et un aspect brillant grâce aux légères vibrations des plaques.

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    Prestige Lisseur

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    Des cheveux sains et protégés

    • Plaques infusées de kératine
    • Plaques vibrantes
    • Fonction ionique
    • Température professionnelle de 230 °C
    Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

    Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

    Les plaques en céramique infusées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour un aspect brillant.

    Plaques légèrement vibrantes pour un résultat parfait

    Plaques légèrement vibrantes pour un résultat parfait

    Les plaques légèrement vibrantes répartissent les cheveux de façon uniforme, pour offrir un résultat parfait sur toute la chevelure.

    Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis

    Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis

    Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

    Température jusqu'à 230 °C pour des résultats parfaits

    Température jusqu'à 230 °C pour des résultats parfaits

    La température élevée vous permet de modeler vos cheveux selon vos envies.

    Chauffe rapide, prêt à l'emploi en 30 secondes

    Chauffe rapide, prêt à l'emploi en 30 secondes

    Le lisseur chauffe très rapidement : il est prêt à l'emploi en 30 secondes.

    Réglage numérique de la température pour un résultat qui respecte vos cheveux

    Réglage numérique de la température pour un résultat qui respecte vos cheveux

    L'afficheur numérique avec 12 réglages de température (jusqu'à 230 °C) vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux, pour un résultat idéal.

    Réglage de température douce pour les finitions et les retouches

    Réglage de température douce pour les finitions et les retouches

    Rafraîchissez votre coiffure pendant la journée grâce à un réglage de température douce qui empêche la surchauffe et prend soin de vos cheveux.

    Témoin prêt-à-l'emploi

    Témoin prêt-à-l'emploi

    Il indique que le boucleur a atteint la bonne température, pour que vous sachiez instantanément quand il est prêt à l'emploi.

    Fonction de verrouillage pour un rangement simple et sécurisé

    Fonction de verrouillage pour un rangement simple et sécurisé

    Vous pouvez verrouiller les plaques ensemble, pour un rangement simple et sécurisé.

    Cordon de 2,5 m

    Cordon de 2,5 m

    Le cordon professionnel de 2,5 m de long offre une grande facilité d'utilisation, où que vous soyez.

    Pochette thermo-résistante incluse

    Pochette thermo-résistante incluse

    .

    Spécificités Techniques

    • Type de cheveux

      Résultat
      Cheveux lisses
      Épaisseur de cheveux
      • Épais
      • Fins
      Longueur de cheveux
      • Longs
      • Moyens
      • Courts

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      2,5  m
      Temps de chauffe
      30 s
      Température maximum
      230  °C

    • Caractéristiques

      Arrêt automatique
      au bout de 60 min
      Revêtement en céramique
      Oui
      Témoin prêt-à-l'emploi
      Oui
      Cordon rotatif
      Oui
      Plaques de matière
      Plaques en céramique infusées de kératine

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Technologies de protection

      Fonction ionique
      Oui

    Badge-D2C

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