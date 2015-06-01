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Des cheveux sains et protégés
Le lisseur Philips Prestige vous permet de coiffer vos cheveux avec des plaques en céramique infusées de kératine tout en les préservant à l'aide de la technologie ionique. Obtenez un résultat parfait et un aspect brillant grâce aux légères vibrations des plaques.Voir tous les avantages
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Les plaques en céramique infusées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour un aspect brillant.
Les plaques légèrement vibrantes répartissent les cheveux de façon uniforme, pour offrir un résultat parfait sur toute la chevelure.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
La température élevée vous permet de modeler vos cheveux selon vos envies.
Le lisseur chauffe très rapidement : il est prêt à l'emploi en 30 secondes.
L'afficheur numérique avec 12 réglages de température (jusqu'à 230 °C) vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux, pour un résultat idéal.
Rafraîchissez votre coiffure pendant la journée grâce à un réglage de température douce qui empêche la surchauffe et prend soin de vos cheveux.
Il indique que le boucleur a atteint la bonne température, pour que vous sachiez instantanément quand il est prêt à l'emploi.
Vous pouvez verrouiller les plaques ensemble, pour un rangement simple et sécurisé.
Le cordon professionnel de 2,5 m de long offre une grande facilité d'utilisation, où que vous soyez.
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Type de cheveux
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
Technologies de protection
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