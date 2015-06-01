Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HP8344/00
3 fois plus doux pour vos cheveux
Le nouveau lisseur Philips Care & Control vous permet d'obtenir les cheveux lisses dont vous rêvez tout en les préservant. Le lissage est 3 fois plus doux grâce à la fonction ionique, aux plaques en céramique SilkySmooth et au contrôle numérique de la température.
Plaques céramique
Température de 130 à 200 °C
Fonction ionique
Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.
Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
La céramique est lisse à l'échelle microscopique et durable par nature, c'est donc le matériau idéal pour des plaques lissantes. Les plaques SilkySmooth sont soigneusement fabriquées pour optimiser les propriétés de la céramique en termes de glisse et de soin, pour des cheveux d'une brillance impeccable.