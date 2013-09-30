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HP8325/00
Lissage facile grâce aux plaques extra-larges
Spécialement conçu pour les cheveux longs et épais, le nouveau lisseur Essential Care avec fonction ionique est doté de plaques 40 % plus larges qui vous permettent d'obtenir plus rapidement les cheveux lisses et brillants dont vous rêvez, tout en les préservant.
Plaques en céramique extra-larges
Température professionnelle de 210 °C
Fonction ionique
Spécialement conçues pour les cheveux longs et épais, les plaques 40 % plus larges* assurent un meilleur contact avec les cheveux, pour un lissage impeccable plus rapidement.
Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.