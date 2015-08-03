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Arrêté
HP8321/00
Des cheveux lisses et brillants, sans efforts
Longues plaques en céramique tourmaline spécialement conçues pour une stylisation facile et rapide.
Revêtement en céramique tourmaline
Plaques longues de 100 mm
Température de coiffage de 210 °C
Les plaques en céramique tourmaline glissent en douceur, pour des cheveux brillants et sans frisottis.
Les plaques longues de 100 mm permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat parfaitement lisse plus facilement et plus rapidement.
Cette température élevée vous permet de changer votre coiffure afin d'obtenir le style dont vous rêvez.