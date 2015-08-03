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  • Des cheveux lisses et brillants, sans efforts
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Arrêté

EssentialLisseur

HP8321/00

Des cheveux lisses et brillants, sans efforts

Longues plaques en céramique tourmaline spécialement conçues pour une stylisation facile et rapide.

Voir tous les avantages

Des cheveux lisses et brillants, sans efforts

  • Revêtement en céramique tourmaline

  • Plaques longues de 100 mm

  • Température de coiffage de 210 °C

Plaques en céramique tourmaline

Plaques en céramique tourmaline

Les plaques en céramique tourmaline glissent en douceur, pour des cheveux brillants et sans frisottis.

Plaques longues de 100 mm pour un lissage facile et rapide

Plaques longues de 100 mm pour un lissage facile et rapide

Les plaques longues de 100 mm permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat parfaitement lisse plus facilement et plus rapidement.

Température de coiffage de 210 °C pour des cheveux lisses

Température de coiffage de 210 °C pour des cheveux lisses

Cette température élevée vous permet de changer votre coiffure afin d'obtenir le style dont vous rêvez.

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