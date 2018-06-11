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De beaux cheveux protégés en profondeur
Le sèche-cheveux MoistureProtect possède un capteur infrarouge qui mesure continuellement la température optimale pour sécher vos cheveux tout en préservant leur hydratation naturelle.Voir tous les avantages
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La technologie MoistureProtect contrôle et adapte la température afin de préserver l'hydratation naturelle de vos cheveux. Elle évite que vos cheveux ne surchauffent en maintenant en permanence une température optimale, pour de magnifiques cheveux protégés en profondeur.
Le capteur infrarouge MoistureProtect surveille et adapte en permanence la température de séchage en fonction des besoins de vos cheveux. Le capteur intelligent mesure la température vos cheveux pendant que vous les séchez, afin d'éviter qu'ils ne se dessèchent ou que leurs cuticules ne s'abîment. Grâce à une hydratation préservée, vos cheveux restent plus doux, brillants et sains. Vous pouvez activer ou désactiver le capteur en fonction de vos besoins.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale pour vos cheveux. Des résultats optimaux et des cheveux préservés grâce à un séchage doux et puissant.
Les 6 combinaisons vitesse/température vous offrent une maîtrise parfaite. Une vitesse réduite et une température élevée vous permettent de créer de belles boucles avec le diffuseur, tandis qu'une vitesse et une température toutes deux élevées vous lisseront les cheveux plus rapidement.
La touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure. L'air froid permet d'obtenir des résultats durables, pour une coiffure qui ne bouge pas.
Ce sèche-cheveux de 2 300 W est doté de 6 combinaisons vitesse/température. En alliant puissance, vitesse et technologie, il facilite et accélère le séchage et le coiffage en douceur.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
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Entretien
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