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  • De beaux cheveux protégés en profondeur De beaux cheveux protégés en profondeur De beaux cheveux protégés en profondeur

    DryCare Prestige Sèche-cheveux MoistureProtect

    HP8281/00

    De beaux cheveux protégés en profondeur

    Le sèche-cheveux MoistureProtect possède un capteur infrarouge qui mesure continuellement la température optimale pour sécher vos cheveux tout en préservant leur hydratation naturelle.

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    DryCare Prestige Sèche-cheveux MoistureProtect

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    De beaux cheveux protégés en profondeur

    Renforce la brillance et préserve l'hydratation naturelle des cheveux

    • Technologie MoistureProtect
    • 2 300 W de puissance de séchage
    • Soin ionique pour des cheveux brillants
    La technologie MoistureProtect préserve l'hydratation naturelle de vos cheveux

    La technologie MoistureProtect préserve l'hydratation naturelle de vos cheveux

    La technologie MoistureProtect contrôle et adapte la température afin de préserver l'hydratation naturelle de vos cheveux. Elle évite que vos cheveux ne surchauffent en maintenant en permanence une température optimale, pour de magnifiques cheveux protégés en profondeur.

    Capteur intelligent MoistureProtect

    Capteur intelligent MoistureProtect

    Le capteur infrarouge MoistureProtect surveille et adapte en permanence la température de séchage en fonction des besoins de vos cheveux. Le capteur intelligent mesure la température vos cheveux pendant que vous les séchez, afin d'éviter qu'ils ne se dessèchent ou que leurs cuticules ne s'abîment. Grâce à une hydratation préservée, vos cheveux restent plus doux, brillants et sains. Vous pouvez activer ou désactiver le capteur en fonction de vos besoins.

    ThermoProtect protège vos cheveux contre le risque de surchauffe

    ThermoProtect protège vos cheveux contre le risque de surchauffe

    La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale pour vos cheveux. Des résultats optimaux et des cheveux préservés grâce à un séchage doux et puissant.

    6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle optimal

    6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle optimal

    Les 6 combinaisons vitesse/température vous offrent une maîtrise parfaite. Une vitesse réduite et une température élevée vous permettent de créer de belles boucles avec le diffuseur, tandis qu'une vitesse et une température toutes deux élevées vous lisseront les cheveux plus rapidement.

    Air froid pour fixer votre coiffure

    Air froid pour fixer votre coiffure

    La touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure. L'air froid permet d'obtenir des résultats durables, pour une coiffure qui ne bouge pas.

    Un séchage rapide et performant à 2 300 W

    Ce sèche-cheveux de 2 300 W est doté de 6 combinaisons vitesse/température. En alliant puissance, vitesse et technologie, il facilite et accélère le séchage et le coiffage en douceur.

    Soin ionique pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis

    Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Accessoires
      • Concentrateur
      • Diffuseur

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      2,5 m
      Fréquence
      50-60  Hz
      Tension
      220-240 V
      Puissance consommée
      2 100-2 300  W
      Moteur
      CC

    • Design

      Couleur
      Blanc nacré et rose or

    • Caractéristiques

      Réglages température/vitesse
      6
      Touche air froid
      Oui

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Technologies de protection

      Fonction ionique
      Oui
      Technologie MoistureProtect
      Oui

    Badge-D2C

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