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Révélez la douceur de votre peau
L'épilateur Philips SatinPerfect avec système SkinPerfect épile les poils les plus fins et les plus courts tout en préservant votre peau. S'utilise à sec ou sous l'eau lors de votre douche quotidienne. Fourni avec une tête de rasage accompagnée d'un sabot de tonte.Voir tous les avantages
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Cet épilateur est doté de disques en céramique texturés épilant en douceur les poils les plus fins.
Notre tête d'épilation extra-large permet une épilation optimale des poils en un passage, pour une peau parfaitement douce pour longtemps en quelques minutes.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.
Le système de massage actif élimine les poils fins couchés et apaise la peau.
Jusqu'à 40 minutes d'utilisation sans fil, charge rapide en 1 heure.
À utiliser sur peau mouillée ou sèche.
La tête de rasage amovible épouse parfaitement le contour du maillot ou des aisselles, pour un rasage précis tout en douceur. Sabot de tonte fourni.
Une épilation agréable
Accessoires
Spécificités techniques
Caractéristiques
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