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    SatinPerfect Épilateur

    HP6577/00

    Révélez la douceur de votre peau

    L'épilateur Philips SatinPerfect avec système SkinPerfect épile les poils les plus fins et les plus courts tout en préservant votre peau. S'utilise à sec ou sous l'eau lors de votre douche quotidienne. Fourni avec une tête de rasage accompagnée d'un sabot de tonte.

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    SatinPerfect Épilateur

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    Révélez la douceur de votre peau

    Épilateur avec système SkinPerfect

    • Étanche
    • avec tête de rasage
    Les disques en céramique texturés épilent les poils les plus fins et courts

    Les disques en céramique texturés épilent les poils les plus fins et courts

    Cet épilateur est doté de disques en céramique texturés épilant en douceur les poils les plus fins.

    Tête d'épilation extra-large épilant une plus grande surface par passage

    Tête d'épilation extra-large épilant une plus grande surface par passage

    Notre tête d'épilation extra-large permet une épilation optimale des poils en un passage, pour une peau parfaitement douce pour longtemps en quelques minutes.

    Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

    Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

    Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.

    Le système de massage actif élimine les poils couchés

    Le système de massage actif élimine les poils couchés

    Le système de massage actif élimine les poils fins couchés et apaise la peau.

    Sans fil

    Sans fil

    Jusqu'à 40 minutes d'utilisation sans fil, charge rapide en 1 heure.

    Utilisable sur peau sèche et mouillée, sous la douche ou en dehors

    Utilisable sur peau sèche et mouillée, sous la douche ou en dehors

    À utiliser sur peau mouillée ou sèche.

    La tête de rasage suit les contours du corps, pour une peau lisse

    La tête de rasage suit les contours du corps, pour une peau lisse

    La tête de rasage amovible épouse parfaitement le contour du maillot ou des aisselles, pour un rasage précis tout en douceur. Sabot de tonte fourni.

    Spécificités Techniques

    • Une épilation agréable

      Sans fil
      Oui

    • Accessoires

      Brossette de nettoyage
      oui
      Trousse de rangement
      oui
      Tête de rasoir amovible
      oui
      Lumière intégrée
      Oui

    • Spécificités techniques

      Tension
      13 400 mA  volt
      Nombre de points d'accroche
      32
      Nombre de disques
      17
      Actions d'épilation par seconde, vitesse 1
      1 173
      Actions d'épilation par seconde, vitesse 2
      1 360

    • Caractéristiques

      2 vitesses d'utilisation
      Oui

    • Facile d'utilisation

      À sec ou avec de la mousse
      Oui

    Badge-D2C

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