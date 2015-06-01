ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo du produit avec accessoire
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo du produit avec accessoire
  • Photo de l'emballage

Arrêté

SatinSoftÉpilateur

HP6522/01

Une peau douce comme de la soie

L'épilateur Philips SatinSoft avec système SkinCare épile les poils sans tirer sur la peau et garantit une hygiène optimale. 100 % étanche, pour plus de confort pendant votre douche. Il inclut une tête de rasage avec sabot.

Voir tous les avantages

Épilateur avec système SkinPerfect

Une peau douce comme de la soie

  • Système soin de la peau

  • Étanche

  • Tête de rasage

Brosse exfoliante pour révéler l'éclat de la peau.

Brosse exfoliante pour révéler l'éclat de la peau.

Design exclusif de Philips, fabriqué avec des brins permettant une hygiène totale. Tient parfaitement dans votre main, pour une manipulation optimale quelles que soient les conditions. S'utilise sur peau sèche et humide.

Le système de massage actif stimule et apaise la peau

Le système de massage actif stimule et apaise la peau

Le système de massage actif stimule et apaise la peau, pour une épilation agréable.

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils