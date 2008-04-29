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Arrêté
HP6511/00
Ultra-doux et ultra-rapide
Les disques en céramique permettent une épilation des poils dès la racine pour une peau incroyablement douce. Grâce à cet épilateur rechargeable, vous pouvez vous épiler quand vous voulez, où que vous soyez !
Sans fil
Stimule doucement la peau afin de réduire au maximum la sensation de tiraillement et de rendre l'épilation plus agréable.
La tête d'épilation en céramique est dotée de disques hypoallergéniques pour réduire les risques d'irritations.