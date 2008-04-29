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Arrêté

Satinelle Ice PremiumÉpilateur

HP6511/00

Ultra-doux et ultra-rapide

Les disques en céramique permettent une épilation des poils dès la racine pour une peau incroyablement douce. Grâce à cet épilateur rechargeable, vous pouvez vous épiler quand vous voulez, où que vous soyez !

Voir tous les avantages

Épilateur sans fil avec système de massage

Ultra-doux et ultra-rapide

  • Sans fil

Massage sonique à l'aloe vera

Massage sonique à l'aloe vera

Stimule doucement la peau afin de réduire au maximum la sensation de tiraillement et de rendre l'épilation plus agréable.

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Disques hypoallergéniques avec revêtement antibactérien

Disques hypoallergéniques avec revêtement antibactérien

La tête d'épilation en céramique est dotée de disques hypoallergéniques pour réduire les risques d'irritations.

Spécificités Techniques

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