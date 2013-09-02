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Arrêté

Satinelle EssentialÉpilateur compact

HP6422/00

L'épilation facile

Philips Satinelle, pour une peau douce plus longtemps. Épile même les poils de 0,5 mm à la racine. Épilez-vous facilement grâce au manche ergonomique et son fonctionnement sur secteur. Tête lavable pour une hygiène optimale.

Voir tous les avantages

L'épilation facile

  • pour les jambes

  • 2 accessoires

  • Épilateur sur secteur

  • Manche ergonomique

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.

Les disques retirent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Les disques retirent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Cet épilateur est doté de disques d'épilation éliminant même les poils de 0,5 mm sans tirer sur la peau.

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour une meilleure hygiène.

Spécificités Techniques

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