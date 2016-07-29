HP6420/00
L'épilation facile
Philips Satinelle, pour une peau douce plus longtemps. Épile même les poils de 0,5 mm à la racine. Épilez-vous facilement grâce au manche ergonomique et son fonctionnement sur secteur. Tête lavable pour une hygiène optimale.Voir tous les avantages
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Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation éliminant même les poils de 0,5 mm sans tirer sur la peau.
Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour une meilleure hygiène.
Le système d'épilation vous garantit une peau douce et lisse, pendant des semaines
Accessoires
Alimentation
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Entretien
Facile d'utilisation
Performances
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