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    Satinelle Essential Épilateur compact

    HP6420/00

    L'épilation facile

    Philips Satinelle, pour une peau douce plus longtemps. Épile même les poils de 0,5 mm à la racine. Épilez-vous facilement grâce au manche ergonomique et son fonctionnement sur secteur. Tête lavable pour une hygiène optimale.

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    Satinelle Essential Épilateur compact

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    L'épilation facile

    • pour les jambes
    • Épilateur sur secteur
    • Manche ergonomique
    Forme ergonomique pour une prise en main facile

    Forme ergonomique pour une prise en main facile

    Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.

    Les disques retirent délicatement les poils sans tirer sur la peau

    Les disques retirent délicatement les poils sans tirer sur la peau

    Cet épilateur est doté de disques d'épilation éliminant même les poils de 0,5 mm sans tirer sur la peau.

    Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

    Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

    Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour une meilleure hygiène.

    Le système d'épilation retire les poils à la racine

    Le système d'épilation retire les poils à la racine

    Le système d'épilation vous garantit une peau douce et lisse, pendant des semaines

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Brossette de nettoyage
      Oui

    • Alimentation

      Tension
      13  volt

    • Caractéristiques

      Réglages de vitesse
      2 réglages

    • Entretien

      Garantie
      2 ans de garantie

    • Facile d'utilisation

      Manche
      Ergonomique
      Tête d'épilation lavable
      Oui

    • Performances

      Disques d'épilation
      Disques d'épilation très doux
      Système d'épilation
      Système d'épilation efficace

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