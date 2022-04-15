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SalonDry 'n Straight HP4867/00 Sèche-cheveux
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HP4867/00
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Manuel d’utilisation
Tout (5)
À quoi sert la fonction air froid de mon sèche-cheveux Philips ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Utilisation des accessoires du sèche-cheveux Philips
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
Ma brosse coiffante Philips ne s'allume pas