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HP4698/22 Brosse multi-styles
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Manuel d’utilisation
Tout (5)
Puis-je utiliser mon boucleur Philips sur cheveux courts ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
Mon lisseur Philips ne lisse pas mes cheveux
Ma brosse coiffante Philips ne s'allume pas