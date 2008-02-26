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HP4680/01
Réalisez toutes les coiffures dont vous rêvez
Le monde appartient aux filles. Le kit multistyles Girl Glam est équipé de cinq accessoires de coiffage pour changer de style au gré de vos envies. L'accessoire idéal pour des filles sublimes qui savent ce qu'elles veulent.
5 accessoires
Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.
Les plaques en céramique glissent sans effort dans vos cheveux, pour les rendre exceptionnellement lisses et brillants.
Cet accessoire donne à vos cheveux un style très tendance.