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Réalisez toutes les coiffures dont vous rêvez
Le monde appartient aux filles. Le kit multistyles Girl Glam est équipé de cinq accessoires de coiffage pour changer de style au gré de vos envies. L'accessoire idéal pour des filles sublimes qui savent ce qu'elles veulent.
5 accessoires
Les plaques en céramique glissent sans effort dans vos cheveux, pour les rendre exceptionnellement lisses et brillants.
Cet accessoire donne à vos cheveux un style très tendance.
Laissez-vous guider par ses courbes pour former de superbes anglaises. Cela n'a jamais été aussi facile !