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Arrêté

Brosse multi-styles

HP4680/00

Réalisez toutes les coiffures dont vous rêvez

Le monde appartient aux filles. Le kit multistyles Girl Glam est équipé de cinq accessoires de coiffage pour changer de style au gré de vos envies. L'accessoire idéal pour des filles sublimes qui savent ce qu'elles veulent.

Voir tous les avantages

Girl Glam

Réalisez toutes les coiffures dont vous rêvez

  • 5 accessoires

Plaques lissantes, pour de beaux cheveux lisses et brillants

Les plaques en céramique glissent sans effort dans vos cheveux, pour les rendre exceptionnellement lisses et brillants.

Plaques gaufrantes pour plus de matière

Plaques gaufrantes pour plus de matière

Cet accessoire donne à vos cheveux un style très tendance.

Spirale enfilable pour de belles anglaises

Laissez-vous guider par ses courbes pour former de superbes anglaises. Cela n'a jamais été aussi facile !

Spécificités Techniques

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