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HP4674/00
Chaque jour, des cheveux lisses et brillants
Obtenez chaque jour des cheveux lisses et brillants. Le SalonAirstylist Ion 1 000 W combine la technologie ionique, quatre accessoires et une puissance de séchage professionnelle contre les frisottis !
1 000 W
Céramique
4 accessoires
Cette brosse coiffante est équipée d'une résistance chauffante de 1 000 W, pour un flux d'air optimal et une puissance de séchage douce.
La technologie ionique assure un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique, préservent les cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.
Cette brosse soufflante simple d'utilisation combine brosse et fer à boucler. Les picots se rétractent en une pression sur le bouton, permettant ainsi à l'appareil de glisser le long de vos cheveux. Résultat : de superbes boucles.