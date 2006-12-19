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Arrêté

Éveil Lumière

HF3461/01

1 récompense

Commencez votre journée en pleine forme

Réveillez-vous naturellement et avec autant d'énergie qu'un réveil estival grâce à l'Eveil Lumière. Fort de l'expérience acquise par Philips en matière d'éclairage depuis un siècle, l'Éveil Lumière prodigue des bienfaits cliniquement prouvés.

Voir tous les avantages

La lumière qui vous réveille naturellement

Commencez votre journée en pleine forme

L'augmentation progressive de la lumière a un effet positif sur les hormones de l'énergie

L'augmentation progressive de la lumière a un effet positif sur les hormones de l'énergie

La lumière augmente progressivement pendant 30 minutes avant votre heure de réveil. Le contact de la lumière avec les paupières a une incidence positive sur les hormones de l'énergie en préparant votre corps au réveil. Votre réveil s'en trouve amélioré.

Jusqu'à 400 lux, pour un réveil naturel et une lecture confortable

Jusqu'à 400 lux, pour un réveil naturel et une lecture confortable

Éveil Lumière (HF 3461) offre une intensité lumineuse pouvant atteindre 400 lux. Des tests ont démontré qu'une intensité lumineuse allant jusqu'à 250 lux est nécessaire pour stimuler les hormones de l'énergie, pour un réveil plein de dynamisme. Au niveau de la lecture, une luminosité comprise entre 300 et 400 lux est requise.

Trois sons naturels ou alarme sonore agréable

Trois sons naturels ou alarme sonore agréable

À l'heure demandée, le son naturel ou, si vous le souhaitez, une alarme sonore agréable est diffusée. Le son va crescendo du niveau minimum au niveau demandé, et ce, en une minute et demie. Vous disposez de trois sons naturels : oiseaux du matin dans la forêt, vagues en bord de mer ou une grenouille et un canard dans un étang. L'augmentation progressive du volume vous permet de vous réveiller en douceur, sans risque de sonnerie stridente. Une fois le niveau de volume souhaité atteint, la sortie du lit paraît plus simple.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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