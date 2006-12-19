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HF3461/01
Commencez votre journée en pleine forme
Réveillez-vous naturellement et avec autant d'énergie qu'un réveil estival grâce à l'Eveil Lumière. Fort de l'expérience acquise par Philips en matière d'éclairage depuis un siècle, l'Éveil Lumière prodigue des bienfaits cliniquement prouvés.
La lumière augmente progressivement pendant 30 minutes avant votre heure de réveil. Le contact de la lumière avec les paupières a une incidence positive sur les hormones de l'énergie en préparant votre corps au réveil. Votre réveil s'en trouve amélioré.
Éveil Lumière (HF 3461) offre une intensité lumineuse pouvant atteindre 400 lux. Des tests ont démontré qu'une intensité lumineuse allant jusqu'à 250 lux est nécessaire pour stimuler les hormones de l'énergie, pour un réveil plein de dynamisme. Au niveau de la lecture, une luminosité comprise entre 300 et 400 lux est requise.
À l'heure demandée, le son naturel ou, si vous le souhaitez, une alarme sonore agréable est diffusée. Le son va crescendo du niveau minimum au niveau demandé, et ce, en une minute et demie. Vous disposez de trois sons naturels : oiseaux du matin dans la forêt, vagues en bord de mer ou une grenouille et un canard dans un étang. L'augmentation progressive du volume vous permet de vous réveiller en douceur, sans risque de sonnerie stridente. Une fois le niveau de volume souhaité atteint, la sortie du lit paraît plus simple.
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