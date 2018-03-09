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Arrêté
HD9350/94
Conçue pour durer
Une bouilloire robuste en acier inoxydable sûr et de qualité alimentaire, pour une utilisation quotidienne prolongée et fiable. Philips met ses 60 ans de fiabilité et d'expertise au service de cette élégante bouilloire durable.
Métal
Couvercle à ressort
Voyant
1,7 l
Le cordon s'enroule sous la base, pour vous permettre d'adapter sa longueur à toutes les cuisines et pour faciliter le rangement.
La bouilloire sans fil repose sur une base 360°, ce qui la rend facile à soulever et à remettre en place.
Pièces métalliques en acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304) pour assurer une eau saine et pure.
25 % plus grande que la bouilloire en métal classique Philips HD9320