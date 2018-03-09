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Arrêté

Collection DailyBouilloire

HD9350/94

Conçue pour durer

Une bouilloire robuste en acier inoxydable sûr et de qualité alimentaire, pour une utilisation quotidienne prolongée et fiable. Philips met ses 60 ans de fiabilité et d'expertise au service de cette élégante bouilloire durable.

Voir tous les avantages

Pour un usage quotidien durable et fiable

Conçue pour durer

  • Métal

  • Couvercle à ressort

  • Voyant

  • 1,7 l

Enrouleur de cordon facilitant le rangement et l'ajustement de la longueur

Enrouleur de cordon facilitant le rangement et l'ajustement de la longueur

Le cordon s'enroule sous la base, pour vous permettre d'adapter sa longueur à toutes les cuisines et pour faciliter le rangement.

Bouilloire sans fil avec base 360°

Bouilloire sans fil avec base 360°

La bouilloire sans fil repose sur une base 360°, ce qui la rend facile à soulever et à remettre en place.

Acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304)

Pièces métalliques en acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304) pour assurer une eau saine et pure.

Spécificités Techniques

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  1. 25 % plus grande que la bouilloire en métal classique Philips HD9320