Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HD9350/93
Conçue pour durer
Une bouilloire robuste en acier inoxydable sûr et de qualité alimentaire, pour une utilisation quotidienne prolongée et fiable. Philips met ses 60 ans de fiabilité et d'expertise au service de cette élégante bouilloire durable.
Métal
Couvercle à ressort
Voyant
1,7 l
Pièces métalliques en acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304) pour assurer une eau saine et pure.
Un filtre micro-perforé amovible au niveau du bec verseur piège les petites particules de calcaire mesurant plus de 200 microns pour que votre eau reste limpide.
Une résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
25 % plus grande que la bouilloire en métal classique Philips HD9320