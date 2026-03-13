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Consumer Care Book Philips Daily Collection Kettle - English (US)
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Que se passe-t-il si j'allume ma bouilloire Philips sans mettre d'eau ?
Que sont les taches blanches présentes au fond de ma bouilloire Philips ?
Puis-je utiliser ma bouilloire Philips sans le filtre anticalcaire ?
Comment nettoyer le filtre anticalcaire de ma bouilloire Philips ?
Ma bouilloire Philips reste en position de marche
Ma bouilloire Philips fait bouillir l'eau puis s'arrête.
Il y a de l'eau ou de la condensation sur le socle de ma bouilloire Philips.
Ma bouilloire Philips ne s'allume pas.
Ma bouilloire Philips est sale avec de petites taches à l'intérieur
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