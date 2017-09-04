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    Collection Daily Bouilloire, couvercle à ressort, voyant lumineux

    HD9350/90

    Conçue pour durer

    Une bouilloire robuste en acier inoxydable sûr et de qualité alimentaire, pour une utilisation quotidienne prolongée et fiable. Philips met ses 60 ans de fiabilité et d'expertise au service de cette élégante bouilloire durable.

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    Collection Daily Bouilloire, couvercle à ressort, voyant lumineux

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    Conçue pour durer

    Pour une utilisation quotidienne prolongée et fiable

    • Métal
    • Couvercle à ressort
    • Voyant
    • 1,7 l
    Un filtre micro-perforé piège les petites particules de calcaire

    Un filtre micro-perforé piège les petites particules de calcaire

    Un filtre micro-perforé amovible au niveau du bec verseur piège les petites particules de calcaire mesurant plus de 200 microns pour que votre eau reste limpide.

    Résistance plate pour une ébullition rapide

    Résistance plate pour une ébullition rapide

    Une résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

    Multiples systèmes de sécurité contre la marche à vide

    Multiples systèmes de sécurité contre la marche à vide

    Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête.

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

    L'élégant voyant intégré à l'interrupteur s'allume lorsque la bouilloire est activée.

    Indicateur du niveau d'eau facile à lire

    Indicateur du niveau d'eau facile à lire

    Le niveau d'eau est facile à vérifier grâce à un indicateur situé sous la poignée.

    Couvercle à ressort à ouverture large pour le nettoyage

    Couvercle à ressort à ouverture large pour le nettoyage

    Appuyez simplement sur le bouton pour ouvrir le couvercle, sans risque de contact avec la vapeur. La large ouverture simplifie le nettoyage.

    Remplissage facile par le couvercle ou le bec verseur

    Remplissage facile par le couvercle ou le bec verseur

    Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle à ressort.

    Bouilloire sans fil avec base 360°

    Bouilloire sans fil avec base 360°

    La bouilloire sans fil repose sur une base 360°, ce qui la rend facile à soulever et à remettre en place.

    Enrouleur de cordon facilitant le rangement et l'ajustement de la longueur

    Enrouleur de cordon facilitant le rangement et l'ajustement de la longueur

    Le cordon s'enroule sous la base, pour vous permettre d'adapter sa longueur à toutes les cuisines et pour faciliter le rangement.

    Économisez jusqu'à 66 % d'énergie grâce aux indicateurs du nombre de tasses

    Économisez jusqu'à 66 % d'énergie grâce aux indicateurs du nombre de tasses

    Les indicateurs de niveau d'eau pratiques, notamment l'indicateur une tasse, vous permettent de faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin. Vous économisez ainsi de l'énergie (250 ml d'eau au lieu d'un litre) et de l'eau et contribuez à la préservation de l'environnement.

    Acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304)

    Pièces métalliques en acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304) pour assurer une eau saine et pure.

    Contrôleur Strix

    Conçu au Royaume-Uni, le contrôleur Strix offre de multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête ou lorsque la bouilloire est soulevée de son socle.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Métal
      Capacité du réservoir d'eau
      1,7 l
      Garantie
      2 ans

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      1 850-2 200 W
      Tension
      220-240 V
      Fréquence
      50-60 Hz
      Batterie
      Non

    • Fonction de sécurité

      Arrêt automatique
      Oui

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      15 cm
      Largeur du produit
      22 cm
      Hauteur du produit
      25 cm
      Poids du produit
      973 g
      Longueur de l'emballage
      19,6 cm
      Largeur de l'emballage
      22,6 cm
      Hauteur de l'emballage
      24,2 cm
      Poids de l'emballage
      355,5 g

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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