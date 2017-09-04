HD9350/90
Conçue pour durer
Une bouilloire robuste en acier inoxydable sûr et de qualité alimentaire, pour une utilisation quotidienne prolongée et fiable. Philips met ses 60 ans de fiabilité et d'expertise au service de cette élégante bouilloire durable.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Un filtre micro-perforé amovible au niveau du bec verseur piège les petites particules de calcaire mesurant plus de 200 microns pour que votre eau reste limpide.
Une résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête.
L'élégant voyant intégré à l'interrupteur s'allume lorsque la bouilloire est activée.
Le niveau d'eau est facile à vérifier grâce à un indicateur situé sous la poignée.
Appuyez simplement sur le bouton pour ouvrir le couvercle, sans risque de contact avec la vapeur. La large ouverture simplifie le nettoyage.
Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle à ressort.
La bouilloire sans fil repose sur une base 360°, ce qui la rend facile à soulever et à remettre en place.
Le cordon s'enroule sous la base, pour vous permettre d'adapter sa longueur à toutes les cuisines et pour faciliter le rangement.
Les indicateurs de niveau d'eau pratiques, notamment l'indicateur une tasse, vous permettent de faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin. Vous économisez ainsi de l'énergie (250 ml d'eau au lieu d'un litre) et de l'eau et contribuez à la préservation de l'environnement.
Pièces métalliques en acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304) pour assurer une eau saine et pure.
Conçu au Royaume-Uni, le contrôleur Strix offre de multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête ou lorsque la bouilloire est soulevée de son socle.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Pays d'origine
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