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    Série 5000 Bouilloire en verre – légère, 1,7 litre

    HD9339/80

    Design moderne et robuste

    Notre bouilloire familiale de 1,7 l bénéficie d'un design moderne. Son voyant bleu intuitif intégré à la base vous signale quand la bouilloire est activée.

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    Série 5000 Bouilloire en verre – légère, 1,7 litre

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    Design moderne et robuste

    Verre limpide et robuste avec voyant

    • 1,7 l
    • Couvercle amovible
    • Voyant bleu
    Résistance plate pour une ébullition rapide

    Résistance plate pour une ébullition rapide

    Une résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

    Tamis micro-perforé piégeant les très petites particules de calcaire

    Tamis micro-perforé piégeant les très petites particules de calcaire

    Le tamis micro-perforé amovible au niveau du bec verseur piège les particules de calcaire mesurant jusqu'à 200 microns, pour une eau limpide.

    Multiples systèmes de sécurité contre la marche à vide

    Multiples systèmes de sécurité contre la marche à vide

    Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête.

    Voyant bleu

    Voyant bleu

    Un voyant élégant et intuitif est intégré à la base en verre transparent pour vous indiquer quand la bouilloire est activée.

    Indicateur du niveau d'eau facile à lire

    Indicateur du niveau d'eau facile à lire

    Le niveau d'eau est facile à identifier grâce à un indicateur situé des deux côtés de la bouilloire.

    Couvercle amovible facilitant l'accès lors du nettoyage

    Couvercle amovible facilitant l'accès lors du nettoyage

    Couvercle entièrement amovible facilitant l'accès lors du nettoyage.

    Remplissage facile par le couvercle ou le bec verseur

    Remplissage facile par le couvercle ou le bec verseur

    Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle amovible.

    Bouilloire sans fil avec base 360°

    Bouilloire sans fil avec base 360°

    La bouilloire sans fil repose sur une base 360°, ce qui la rend facile à soulever et à remettre en place.

    Enrouleur de cordon facilitant le rangement et l'ajustement de la longueur

    Enrouleur de cordon facilitant le rangement et l'ajustement de la longueur

    Le cordon s'enroule sous la base, pour vous permettre d'adapter sa longueur à toutes les cuisines et pour faciliter le rangement.

    Économisez jusqu'à 66 % d'énergie grâce aux indicateurs du nombre de tasses

    Économisez jusqu'à 66 % d'énergie grâce aux indicateurs du nombre de tasses

    Les indicateurs de niveau d'eau pratiques, notamment l'indicateur une tasse, vous permettent de faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin. Vous économisez ainsi de l'énergie (250 ml d'eau au lieu d'un litre) et de l'eau et contribuez à la préservation de l'environnement.

    Contrôleur Strix

    Conçu au Royaume-Uni, le contrôleur Strix offre de multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête ou lorsque la bouilloire est soulevée de son socle.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Verre
      Capacité du réservoir d'eau
      1,7 l
      Garantie
      2 ans

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      1 850-2 200 W
      Tension
      220-240 V
      Fréquence
      50-60 Hz
      Batterie
      Non

    • Fonction de sécurité

      Arrêt automatique
      Oui

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      14,6 cm
      Largeur du produit
      23,3 cm
      Hauteur du produit
      24,8 cm
      Poids du produit
      1 150 g
      Longueur de l'emballage
      23 cm
      Largeur de l'emballage
      23 cm
      Hauteur de l'emballage
      31,2 cm
      Poids de l'emballage
      548,8 g

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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