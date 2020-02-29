HD9339/80
Design moderne et robuste
Notre bouilloire familiale de 1,7 l bénéficie d'un design moderne. Son voyant bleu intuitif intégré à la base vous signale quand la bouilloire est activée.Voir tous les avantages
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Une résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
Le tamis micro-perforé amovible au niveau du bec verseur piège les particules de calcaire mesurant jusqu'à 200 microns, pour une eau limpide.
Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête.
Un voyant élégant et intuitif est intégré à la base en verre transparent pour vous indiquer quand la bouilloire est activée.
Le niveau d'eau est facile à identifier grâce à un indicateur situé des deux côtés de la bouilloire.
Couvercle entièrement amovible facilitant l'accès lors du nettoyage.
Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle amovible.
La bouilloire sans fil repose sur une base 360°, ce qui la rend facile à soulever et à remettre en place.
Le cordon s'enroule sous la base, pour vous permettre d'adapter sa longueur à toutes les cuisines et pour faciliter le rangement.
Les indicateurs de niveau d'eau pratiques, notamment l'indicateur une tasse, vous permettent de faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin. Vous économisez ainsi de l'énergie (250 ml d'eau au lieu d'un litre) et de l'eau et contribuez à la préservation de l'environnement.
Conçu au Royaume-Uni, le contrôleur Strix offre de multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête ou lorsque la bouilloire est soulevée de son socle.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Pays d'origine
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