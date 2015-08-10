Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HD9334/12
Un design élégant et durable
Cette bouilloire intelligemment conçue vous permet de lire le niveau d'eau depuis n'importe quel angle. Le filtre micro-perforé retient efficacement le calcaire. Ébullition fiable et efficace, pour une durée de vie prolongée.
1,5 l
2 200 W
Plastique
Indicateur de niveau d'eau lisible depuis n'importe quel angle grâce au corps transparent. Les bandes élégantes et pratiques indiquent la quantité d'eau et le nombre de tasses.
Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.
Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.
Récompenses