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Arrêté

Daily CollectionBouilloire

HD9334/12

1 récompense

Un design élégant et durable

Cette bouilloire intelligemment conçue vous permet de lire le niveau d'eau depuis n'importe quel angle. Le filtre micro-perforé retient efficacement le calcaire. Ébullition fiable et efficace, pour une durée de vie prolongée.

Voir tous les avantages

Design transparent, pour une quantité d'eau maîtrisée

Un design élégant et durable

  • 1,5 l

  • 2 200 W

  • Plastique

Indicateur de niveau d'eau intuitif à 360°

Indicateur de niveau d'eau intuitif à 360°

Indicateur de niveau d'eau lisible depuis n'importe quel angle grâce au corps transparent. Les bandes élégantes et pratiques indiquent la quantité d'eau et le nombre de tasses.

Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.

Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-612378