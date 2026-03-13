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HD9334/11
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User Manual Philips Daily Collection Kettle
Cette bouilloire intelligemment conçue vous permet de lire le niveau d'eau depuis n'importe quel angle. Le filtre micro-perforé retient efficacement le calcaire. Ébullition fiable et efficace, pour une durée de vie prolongée.
Peut-on laver le filtre anticalcaire au lave-vaisselle ?
Puis-je chauffer des liquides autres que de l'eau dans la bouilloire ?
Puis-je utiliser ma bouilloire Philips sans le filtre anticalcaire ?
Comment nettoyer l'extérieur de la bouilloire ?
Comment nettoyer le filtre anticalcaire de ma bouilloire Philips ?
Ma bouilloire Philips met beaucoup de temps à porter l'eau à ébullition.
De l'eau s'échappe par le bec verseur de ma bouilloire Philips.
Il y a de l'eau ou de la condensation sur le socle de ma bouilloire Philips.
Ma bouilloire Philips fait bouillir l'eau puis s'arrête.
Ma bouilloire Philips ne s'allume pas.
Ma bouilloire Philips est sale avec de petites taches à l'intérieur