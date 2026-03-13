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Manuels et documentation

User Manual Philips Daily Collection Kettle

  • PDF fichier, 2.1 MB
  • 13 March 2026

Cette bouilloire intelligemment conçue vous permet de lire le niveau d'eau depuis n'importe quel angle. Le filtre micro-perforé retient efficacement le calcaire. Ébullition fiable et efficace, pour une durée de vie prolongée.

  • PDF fichier
  • 19 October 2026

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