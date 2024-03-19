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HD9320/26
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EU Declaration of conformity Philips Kettle HD9320/26 - English (US)
User Manual Philips Kettle
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Puis-je utiliser ma bouilloire Philips sans le filtre anticalcaire ?
Que se passe-t-il si j'allume ma bouilloire Philips sans mettre d'eau ?
Que sont les taches blanches présentes au fond de ma bouilloire Philips ?
Comment nettoyer le filtre anticalcaire de ma bouilloire Philips ?
Il y a de l'eau ou de la condensation sur le socle de ma bouilloire Philips.
Ma bouilloire Philips fait bouillir l'eau puis s'arrête.
Ma bouilloire Philips ne s'allume pas.
Ma bouilloire Philips est sale avec de petites taches à l'intérieur
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