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Savourez des boissons chaudes en un rien de temps
La nouvelle bouilloire Philips en plastique de 1,7 l avec ouverture automatique du couvercle et voyant vous permet de préparer facilement vos boissons préférées en un rien de temps.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Une résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête.
L'élégant voyant intégré à l'interrupteur s'allume lorsque la bouilloire est activée.
Le niveau d'eau est facile à vérifier grâce à un indicateur situé sur le côté de la bouilloire.
Permet de faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin, et ainsi d'économiser de l'énergie et de l'eau, pour respecter au mieux l'environnement.
Appuyez simplement sur le bouton pour ouvrir le couvercle, sans risque de contact avec la vapeur. La large ouverture simplifie le nettoyage.
Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle à ressort.
La bouilloire sans fil repose sur une base 360°, ce qui la rend facile à soulever et à remettre en place.
Le cordon s'enroule sous la base, pour vous permettre d'adapter sa longueur à toutes les cuisines et pour faciliter le rangement.
Le filtre anticalcaire amovible et lavable vous offre une eau pure pour des boissons parfaites.
Conçu au Royaume-Uni, le contrôleur Strix offre de multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête ou lorsque la bouilloire est soulevée de son socle.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Pays d'origine
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