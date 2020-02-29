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    Série 3000 Bouilloire – 1,7 litre, taille familiale, noir

    HD9318/20

    Savourez des boissons chaudes en un rien de temps

    La nouvelle bouilloire Philips en plastique de 1,7 l avec ouverture automatique du couvercle et voyant vous permet de préparer facilement vos boissons préférées en un rien de temps.

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    Série 3000 Bouilloire – 1,7 litre, taille familiale, noir

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    Savourez des boissons chaudes en un rien de temps

    Taille familiale de 1,7 l idéale pour tous

    • 1,7 l
    • Couvercle à ressort
    • Voyant
    Résistance plate pour une ébullition rapide

    Résistance plate pour une ébullition rapide

    Une résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

    Multiples systèmes de sécurité contre la marche à vide

    Multiples systèmes de sécurité contre la marche à vide

    Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête.

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

    L'élégant voyant intégré à l'interrupteur s'allume lorsque la bouilloire est activée.

    Indicateur du niveau d'eau facile à lire

    Indicateur du niveau d'eau facile à lire

    Le niveau d'eau est facile à vérifier grâce à un indicateur situé sur le côté de la bouilloire.

    Indicateur 1 tasse pour ne chauffer que la quantité d'eau nécessaire

    Indicateur 1 tasse pour ne chauffer que la quantité d'eau nécessaire

    Permet de faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin, et ainsi d'économiser de l'énergie et de l'eau, pour respecter au mieux l'environnement.

    Couvercle à ressort à ouverture large pour le nettoyage

    Couvercle à ressort à ouverture large pour le nettoyage

    Appuyez simplement sur le bouton pour ouvrir le couvercle, sans risque de contact avec la vapeur. La large ouverture simplifie le nettoyage.

    Remplissage facile par le couvercle ou le bec verseur

    Remplissage facile par le couvercle ou le bec verseur

    Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle à ressort.

    Bouilloire sans fil avec base 360°

    Bouilloire sans fil avec base 360°

    La bouilloire sans fil repose sur une base 360°, ce qui la rend facile à soulever et à remettre en place.

    Enrouleur de cordon facilitant le rangement et l'ajustement de la longueur

    Enrouleur de cordon facilitant le rangement et l'ajustement de la longueur

    Le cordon s'enroule sous la base, pour vous permettre d'adapter sa longueur à toutes les cuisines et pour faciliter le rangement.

    Le filtre amovible piège les particules de calcaire

    Le filtre amovible piège les particules de calcaire

    Le filtre anticalcaire amovible et lavable vous offre une eau pure pour des boissons parfaites.

    Contrôleur Strix

    Conçu au Royaume-Uni, le contrôleur Strix offre de multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête ou lorsque la bouilloire est soulevée de son socle.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Capacité du réservoir d'eau
      1,7 l
      Garantie
      2 ans

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      1 850-2 200 W
      Tension
      220-240 V
      Fréquence
      50-60 Hz
      Batterie
      Non

    • Fonction de sécurité

      Arrêt automatique
      Oui

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      16 cm
      Largeur du produit
      23,3 cm
      Hauteur du produit
      25,3 cm
      Poids du produit
      900 g
      Longueur de l'emballage
      19,2 cm
      Largeur de l'emballage
      22,8 cm
      Hauteur de l'emballage
      25,3 cm
      Poids de l'emballage
      315,7

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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