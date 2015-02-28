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Arrêté
HD9305/26
Conçue pour durer
La bouilloire électrique métallique HD9305 fabriquée en acier inoxydable antirouille et dotée d'une commande conçue au Royaume-Uni est sûre et robuste, pour une longue durée de vie.
1,5 litre
2 200 W
Métal brossé
Bouilloire métallique robuste et élégante fabriquée en acier inoxydable antirouille, pour une longue durée de vie.
Commande de bouilloire sûre et fiable, conçue au Royaume-Uni.
L'élément non visible en acier inoxydable assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.