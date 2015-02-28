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Arrêté

Bouilloire

HD9305/26

Conçue pour durer

La bouilloire électrique métallique HD9305 fabriquée en acier inoxydable antirouille et dotée d'une commande conçue au Royaume-Uni est sûre et robuste, pour une longue durée de vie.

Voir tous les avantages

Acier inoxydable antirouille

Conçue pour durer

  • 1,5 litre

  • 2 200 W

  • Métal brossé

Fabriquée en acier inoxydable antirouille, sûre et robuste

Fabriquée en acier inoxydable antirouille, sûre et robuste

Bouilloire métallique robuste et élégante fabriquée en acier inoxydable antirouille, pour une longue durée de vie.

Commande de bouilloire sûre et fiable, conçue au Royaume-Uni

Commande de bouilloire sûre et fiable, conçue au Royaume-Uni

Commande de bouilloire sûre et fiable, conçue au Royaume-Uni.

Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile

Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile

L'élément non visible en acier inoxydable assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

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