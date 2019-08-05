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  • De délicieuses frites avec jusqu'à 90 % de graisse en moins !* De délicieuses frites avec jusqu'à 90 % de graisse en moins !* De délicieuses frites avec jusqu'à 90 % de graisse en moins !*
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    Essential Airfryer XL

    HD9260/91

    De délicieuses frites avec jusqu'à 90 % de graisse en moins !*

    Remplacez l'huile par de l'air. L'Airfryer Philips est la seule friteuse saine dotée de la technologie Rapid Air permettant de réaliser des fritures en utilisant jusqu'à 90 % de matières grasses en moins. Les aliments sont encore plus croustillants grâce à la technologie Philips Rapid Air produisant une circulation d'air 7 fois plus rapide.

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    Essential Airfryer XL

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    De délicieuses frites avec jusqu'à 90 % de graisse en moins !*

    Circulation d'air 7 fois plus rapide : des aliments plus croustillants*

    • Technologie Rapid Air
    • 1,2 kg, 5 portions
    • Noir
    L'Airfryer d'origine avec une circulation d'air 7 fois plus rapide*

    L'Airfryer d'origine avec une circulation d'air 7 fois plus rapide*

    L'Airfryer Philips combine un fond en étoile et une circulation rapide d'air ultra-chaud afin d'obtenir une répartition optimale de la chaleur. Ainsi, l'Airfryer vous permet de cuire toutes sortes d'aliments, pour des résultats croustillants en ajoutant très peu d'huile.

    Taille XL, capacité de cuisson de 1,2 kg

    Taille XL, capacité de cuisson de 1,2 kg

    L'Airfryer XL Philips est conçue pour les familles. La cuve de 7 l est idéale pour toutes sortes de plats. Préparez jusqu'à 5 portions ou 1,2 kg de frites à la fois, pour votre famille et vos amis.

    Option pratique d'enregistrement de votre plat favori

    Option pratique d'enregistrement de votre plat favori

    Nous avons tous nos préférences en matière de cuisine. Qu'il s'agisse d'un plat chaud pour le petit-déjeuner ou de votre recette de famille préférée, l'Airfryer XL Philips vous permet d'enregistrer le temps de cuisson et la température de votre plat favori, pour le préparer sans stresser.

    Des fritures avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins

    Des fritures avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins

    Quand l'air remplace l'huile ! L'Airfryer XL Philips utilise de l'air chaud pour cuire vos aliments préférés et les rendre parfaitement croustillants, en utilisant jusqu'à 90 % de matières grasses en moins.*

    Usage polyvalent : permet de frire, cuire, griller, rôtir et même réchauffer

    Usage polyvalent : permet de frire, cuire, griller, rôtir et même réchauffer

    L'Airfryer XL Philips permet toutes sortes de possibilités : vous pouvez frire, cuire, rôtir et griller et même réchauffer ! Faites cuire vos aliments à la perfection à chaque fois, quelle que soit la recette.

    Des centaines de recettes dans l'application et un livret de recettes inclus

    Des centaines de recettes dans l'application et un livret de recettes inclus

    Découvrez des centaines de recettes alléchantes dans notre application ou utilisez le livret de recettes fourni avec l'Airfryer Philips, pour de délicieux repas plus sains.

    Délicieux aliments plus croustillants

    Délicieux aliments plus croustillants

    Avec la technologie Philips Rapid Air, l'air circule 7 fois plus rapidement, pour des aliments délicieusement croustillants**. Savourez des en-cas et des plats délicieux et plus sains : ils sont parfaitement croustillants à l'extérieur, et tendres à l'intérieur.

    1,5 fois plus rapide que le four*

    1,5 fois plus rapide que le four*

    L'Airfryer Philips est prête à l'emploi sans aucun préchauffage et donc sans temps d'attente. La montée en température instantanée associée à la technologie Rapid Air vous permet de préparer de délicieux repas 1,5 fois plus rapidement que dans un four.*

    QuickClean et pièces amovibles compatibles lave-vaisselle

    QuickClean et pièces amovibles compatibles lave-vaisselle

    Le panier QuickClean de l'Airfryer Philips est doté d'une grille anti-adhésive facile à nettoyer. Toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle. La friture à l'air évite que les odeurs associées aux friture traditionnelles se répandent dans la maison.

    Commande numérique pour régler avec précision temps de cuisson et température

    Commande numérique pour régler avec précision temps de cuisson et température

    L'interface numérique de l'Airfryer XL Philips vous permet de régler facilement et avec précision le temps de cuisson et la température, pour des plats parfaitement réussis à chaque fois.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Pays de fabrication
      Chine

    • Accessoires

      Inclus
      Livret de recettes

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      230  V
      Puissance
      1 900  W
      Longueur du cordon
      0,8  m
      Fréquence
      50  Hz

    • Design

      Couleur
      Noir intense

    • Caractéristiques générales

      Caractéristiques du produit
      • Arrêt automatique
      • Parois froides
      • Range-cordon
      • Compatible lave-vaisselle
      • Bouton marche/arrêt
      • Signal Prêt
      • Thermostat
      • Témoin lumineux
      • QuickClean
      • Affichage LED
      • Technologie brevetée Rapid Air
      • Réglage de la durée

    • Design et finition

      Matériau du corps de l'appareil
      Plastique

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Développement durable

      Emballage
      >90 % de matériaux recyclés
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    Badge-D2C

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