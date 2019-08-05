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De délicieuses frites avec jusqu'à 90 % de graisse en moins !*
Remplacez l'huile par de l'air. L'Airfryer Philips est la seule friteuse saine dotée de la technologie Rapid Air permettant de réaliser des fritures en utilisant jusqu'à 90 % de matières grasses en moins. Les aliments sont encore plus croustillants grâce à la technologie Philips Rapid Air produisant une circulation d'air 7 fois plus rapide.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
L'Airfryer Philips combine un fond en étoile et une circulation rapide d'air ultra-chaud afin d'obtenir une répartition optimale de la chaleur. Ainsi, l'Airfryer vous permet de cuire toutes sortes d'aliments, pour des résultats croustillants en ajoutant très peu d'huile.
L'Airfryer XL Philips est conçue pour les familles. La cuve de 7 l est idéale pour toutes sortes de plats. Préparez jusqu'à 5 portions ou 1,2 kg de frites à la fois, pour votre famille et vos amis.
Nous avons tous nos préférences en matière de cuisine. Qu'il s'agisse d'un plat chaud pour le petit-déjeuner ou de votre recette de famille préférée, l'Airfryer XL Philips vous permet d'enregistrer le temps de cuisson et la température de votre plat favori, pour le préparer sans stresser.
Quand l'air remplace l'huile ! L'Airfryer XL Philips utilise de l'air chaud pour cuire vos aliments préférés et les rendre parfaitement croustillants, en utilisant jusqu'à 90 % de matières grasses en moins.*
L'Airfryer XL Philips permet toutes sortes de possibilités : vous pouvez frire, cuire, rôtir et griller et même réchauffer ! Faites cuire vos aliments à la perfection à chaque fois, quelle que soit la recette.
Découvrez des centaines de recettes alléchantes dans notre application ou utilisez le livret de recettes fourni avec l'Airfryer Philips, pour de délicieux repas plus sains.
Avec la technologie Philips Rapid Air, l'air circule 7 fois plus rapidement, pour des aliments délicieusement croustillants**. Savourez des en-cas et des plats délicieux et plus sains : ils sont parfaitement croustillants à l'extérieur, et tendres à l'intérieur.
L'Airfryer Philips est prête à l'emploi sans aucun préchauffage et donc sans temps d'attente. La montée en température instantanée associée à la technologie Rapid Air vous permet de préparer de délicieux repas 1,5 fois plus rapidement que dans un four.*
Le panier QuickClean de l'Airfryer Philips est doté d'une grille anti-adhésive facile à nettoyer. Toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle. La friture à l'air évite que les odeurs associées aux friture traditionnelles se répandent dans la maison.
L'interface numérique de l'Airfryer XL Philips vous permet de régler facilement et avec précision le temps de cuisson et la température, pour des plats parfaitement réussis à chaque fois.
Pays d'origine
Accessoires
Caractéristiques techniques
Design
Caractéristiques générales
Design et finition
Entretien
Développement durable
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