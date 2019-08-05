De délicieuses frites avec jusqu'à 90 % de graisse en moins !*

Remplacez l'huile par de l'air. L'Airfryer Philips est la seule friteuse saine dotée de la technologie Rapid Air permettant de réaliser des fritures en utilisant jusqu'à 90 % de matières grasses en moins. Les aliments sont encore plus croustillants grâce à la technologie Philips Rapid Air produisant une circulation d'air 7 fois plus rapide.