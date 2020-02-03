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De délicieux aliments avec jusqu'à 90 % de graisse en moins !*
Grâce à la technologie Rapid Air, savourez des aliments sains, croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Téléchargez l'application HomeID pour découvrir des centaines de recettes savoureuses tous les jours.Voir tous les avantages
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Découvrez des centaines de recettes appétissantes à réaliser avec l'Airfryer. Elles sont savoureuses, saines et rapides à préparer. Les recettes de l'application HomeID sont choisies par des experts en nutrition pour la cuisine de tous les jours.
Recevez des recommandations quotidiennes de recettes qui tiennent compte des préférences de votre famille. Plus vous utilisez HomeID, mieux l'application adaptera ses idées de recettes à vos besoins. Trouvez l'inspiration auprès d'autres cuisiniers et cuisinières, et suivez des personnes aux goûts proches des vôtres***.
Passez à table quand vous êtes prêt. Sélectionnez le mode de maintien au chaud pour garder vos aliments à la température idéale jusqu'à 30 minutes.
Appuyez sur un bouton pour cuisiner. Les présélections permettent de cuire des en-cas surgelés, des frites fraîches, de la viande, du poisson, des pilons de poulet, des gâteaux et même des légumes grillés.
Toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle. Le panier QuickClean de l'Airfryer est doté d'un revêtement anti-adhésif facilitant le nettoyage. La friture à l'air vous épargne les odeurs de la friture traditionnelle dans la maison.
Libérez tout le potentiel de votre Airfryer pour cuisiner des plats plus savoureux et plus sains. Explorez ses fonctions gain de temps et améliorez vos compétences culinaires pour préparer des plats maison qui feront votre bonheur et celui de votre famille tous les jours.
Les Airfryer Philips fonctionnent plus efficacement pour vous faire gagner du temps et de l'énergie en cuisant de délicieux repas avec jusqu'à 70 % d'énergie en moins et jusqu'à 50 % plus rapidement qu'un four traditionnel****.
L'Airfryer Philips utilise de l'air chaud pour cuire vos aliments préférés à la perfection, avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins.*
Notre équipe d'experts perfectionne la technologie de l'Airfryer depuis plus de 10 ans.
L'Airfryer Philips ouvre tout un monde de possibilités : frire, cuire, griller, rôtir, déshydrater, toaster, décongeler, réchauffer et bien plus encore.
La technologie Rapid Air et sa conception exclusive en étoile font circuler l'air chaud afin d'obtenir de délicieux aliments croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, le tout avec très peu d'huile ajoutée.
Pays d'origine
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Poids et dimensions
Solidité
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