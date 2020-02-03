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    Série 3000 Airfryer L

    HD9252/90

    De délicieux aliments avec jusqu'à 90 % de graisse en moins !*

    Grâce à la technologie Rapid Air, savourez des aliments sains, croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Téléchargez l'application HomeID pour découvrir des centaines de recettes savoureuses tous les jours.

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    Série 3000 Airfryer L

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    De délicieux aliments avec jusqu'à 90 % de graisse en moins !*

    Grâce à la technologie Rapid Air

    • Technologie Rapid Air
    • 4,1 l
    • Noir
    De savoureuses recettes avec l'Airfryer pour une vie saine

    De savoureuses recettes avec l'Airfryer pour une vie saine

    Découvrez des centaines de recettes appétissantes à réaliser avec l'Airfryer. Elles sont savoureuses, saines et rapides à préparer. Les recettes de l'application HomeID sont choisies par des experts en nutrition pour la cuisine de tous les jours.

    Des recettes personnalisées selon vos préférences

    Des recettes personnalisées selon vos préférences

    Recevez des recommandations quotidiennes de recettes qui tiennent compte des préférences de votre famille. Plus vous utilisez HomeID, mieux l'application adaptera ses idées de recettes à vos besoins. Trouvez l'inspiration auprès d'autres cuisiniers et cuisinières, et suivez des personnes aux goûts proches des vôtres***.

    Fonction de maintien au chaud

    Fonction de maintien au chaud

    Passez à table quand vous êtes prêt. Sélectionnez le mode de maintien au chaud pour garder vos aliments à la température idéale jusqu'à 30 minutes.

    Écran tactile avec 7 présélections

    Écran tactile avec 7 présélections

    Appuyez sur un bouton pour cuisiner. Les présélections permettent de cuire des en-cas surgelés, des frites fraîches, de la viande, du poisson, des pilons de poulet, des gâteaux et même des légumes grillés.

    Facile à utiliser et à nettoyer

    Facile à utiliser et à nettoyer

    Toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle. Le panier QuickClean de l'Airfryer est doté d'un revêtement anti-adhésif facilitant le nettoyage. La friture à l'air vous épargne les odeurs de la friture traditionnelle dans la maison.

    Des plats maison, en toute simplicité.

    Des plats maison, en toute simplicité.

    Libérez tout le potentiel de votre Airfryer pour cuisiner des plats plus savoureux et plus sains. Explorez ses fonctions gain de temps et améliorez vos compétences culinaires pour préparer des plats maison qui feront votre bonheur et celui de votre famille tous les jours.

    Gain de temps et d'énergie

    Gain de temps et d'énergie

    Les Airfryer Philips fonctionnent plus efficacement pour vous faire gagner du temps et de l'énergie en cuisant de délicieux repas avec jusqu'à 70 % d'énergie en moins et jusqu'à 50 % plus rapidement qu'un four traditionnel****.

    Des fritures avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins*

    Des fritures avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins*

    L'Airfryer Philips utilise de l'air chaud pour cuire vos aliments préférés à la perfection, avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins.*

    Experts Airfryer depuis plus de 10 ans

    Experts Airfryer depuis plus de 10 ans

    Notre équipe d'experts perfectionne la technologie de l'Airfryer depuis plus de 10 ans.

    Fonctions de cuisson 13-en-1

    Fonctions de cuisson 13-en-1

    L'Airfryer Philips ouvre tout un monde de possibilités : frire, cuire, griller, rôtir, déshydrater, toaster, décongeler, réchauffer et bien plus encore.

    Des fritures saines avec la technologie Rapid Air

    Des fritures saines avec la technologie Rapid Air

    La technologie Rapid Air et sa conception exclusive en étoile font circuler l'air chaud afin d'obtenir de délicieux aliments croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, le tout avec très peu d'huile ajoutée.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      1 400 W
      Nombre dans le lot
      1
      Batterie
      Non

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Matériau secondaire
      Métal
      Capacité
      4,1 l
      Couvercle transparent
      Non
      Interface
      Numérique
      Longueur du cordon
      0,8 m
      Fonction de maintien au chaud
      Oui
      Programmes
      7 préréglages
      Nombre de paniers
      1
      Panier amovible
      Oui
      Minuteur
      Oui
      Télécommande
      Non
      Connectivité Internet
      Non
      Technologie
      Technologie Rapid Air
      Bouton marche/arrêt intégré
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui
      Thermostat réglable
      Oui
      Voyant d'alimentation
      Oui
      Poignées isolantes
      Oui
      Compatible lave-vaisselle
      Oui
      Indicateur de température
      Oui
      Parois froides
      Oui
      Température maximale (°C)
      200
      Accessoires associés 1
      Kit de gril
      Accessoires associés 2
      Kit de cuisson
      Garantie
      2
      Panier simple ou double
      Panier simple
      Connectivité
      Non connecté-e-s

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      360 mm
      Largeur du produit
      264 mm
      Hauteur du produit
      295 mm
      Poids du produit
      4,55 kg
      Dimensions du produit
      360 x 264 x 295 mm

    • Solidité

      Boîtier
      > 90 % de matériaux recyclés
      Manuel
      100 % de papier recyclé

    Badge-D2C

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    • **Disponible uniquement dans les pays avec une communauté HomeID
    • ***Coût énergétique de la cuisson d'un blanc de poulet (Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (200 °C, sans préchauffage) par rapport à un four de classe A. Pourcentages moyens basés sur des mesures internes en laboratoire avec les produits HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 et HD9880. Les résultats peuvent varier selon le modèle.
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