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Arrêté
HD9240/91
Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*
La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !
Friteuse saine
Multicuiseur 1,2 kg
Noir
La technologie exclusive Rapid Air d'Airfryer vous permet de frire, cuire, rôtir et griller vos plats et en-cas les plus savoureux avec jusqu'à 80 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique ! En outre, Philips Airfryer avec sa technologie Rapid Air dégage moins d'odeurs qu'une friteuse traditionnelle. Facile à nettoyer, elle est également sûre et économique !
Capacité de 1,2 kg pour nourrir jusqu'à 5 personnes. Désormais, même les grandes familles peuvent profiter des avantages d'Airfryer, grâce à une capacité supplémentaire de 50 %.**
L'écran tactile numérique vous permet de contrôler avec plus de précision et de facilité le temps de cuisson et la température. Savourez des plats cuits à la perfection !
Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.