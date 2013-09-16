HD9240/90
Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*
La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
L'Airfryer Philips associe une circulation rapide d'air ultra-chaud, une conception en étoile et un profil de chauffe optimal permettant de frire toutes sortes d'aliments et d'obtenir un résultat parfait rapidement et facilement.
Capacité de 1,2 kg pour nourrir jusqu'à 5 personnes. Désormais, même les grandes familles peuvent profiter des avantages d'Airfryer, grâce à une capacité supplémentaire de 50 %.**
La technologie exclusive Rapid Air d'Airfryer vous permet de frire, cuire, rôtir et griller vos plats et en-cas les plus savoureux avec jusqu'à 80 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique ! En outre, Philips Airfryer avec sa technologie Rapid Air dégage moins d'odeurs qu'une friteuse traditionnelle. Facile à nettoyer, elle est également sûre et économique !
L'Airfryer Philips avec technologie innovante Rapid Air vous permet non seulement de frire, mais également de griller, cuire et même rôtir vos plats préférés. La solution unique pour tous vos repas.
L'écran tactile numérique vous permet de contrôler avec plus de précision et de facilité le temps de cuisson et la température. Savourez des plats cuits à la perfection !
Plus de puissance pour des résultats encore plus rapides ! Plus de puissance* pour vous permettre de savourer de délicieuses fritures contenant jusqu'à 80 % de matières grasses en moins* !
Enregistrez les réglages de votre plat préféré pour le préparer à la simple pression d'un bouton !
Le tiroir antiadhésif amovible et le panier sont compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.
Ce livre de recettes créé par des experts culinaires vous donnera un aperçu de la variété des plats que vous pouvez préparer avec la friteuse Airfryer. Les recettes qu'il contient démontrent la polyvalence de votre appareil, avec lequel vous pourrez griller, cuire et même rôtir vos aliments de manière plus saine, rapide et pratique.
Caractéristiques techniques
Design
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
Développement durable
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.