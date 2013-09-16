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  • Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !* Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !* Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*
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    Collection Avance Airfryer XL

    HD9240/90

    Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*

    La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !

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    Collection Avance Airfryer XL

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    Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*

    Avec technologie Rapid Air pour un résultat parfait

    • Friteuse saine
    • Multicuiseur 1,2 kg
    • Noir
    Design exclusif pour de délicieuses fritures, jusqu'à 80 % de M. G. en moins

    Design exclusif pour de délicieuses fritures, jusqu'à 80 % de M. G. en moins

    L'Airfryer Philips associe une circulation rapide d'air ultra-chaud, une conception en étoile et un profil de chauffe optimal permettant de frire toutes sortes d'aliments et d'obtenir un résultat parfait rapidement et facilement.

    Grande capacité de cuisson de 1,2 kg pour plus de repas savoureux

    Grande capacité de cuisson de 1,2 kg pour plus de repas savoureux

    Capacité de 1,2 kg pour nourrir jusqu'à 5 personnes. Désormais, même les grandes familles peuvent profiter des avantages d'Airfryer, grâce à une capacité supplémentaire de 50 %.**

    Technologie Rapid Air, pour des fritures plus saines

    Technologie Rapid Air, pour des fritures plus saines

    La technologie exclusive Rapid Air d'Airfryer vous permet de frire, cuire, rôtir et griller vos plats et en-cas les plus savoureux avec jusqu'à 80 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique ! En outre, Philips Airfryer avec sa technologie Rapid Air dégage moins d'odeurs qu'une friteuse traditionnelle. Facile à nettoyer, elle est également sûre et économique !

    L'Airfryer vous permet de frire, griller, cuire et même rôtir

    L'Airfryer vous permet de frire, griller, cuire et même rôtir

    L'Airfryer Philips avec technologie innovante Rapid Air vous permet non seulement de frire, mais également de griller, cuire et même rôtir vos plats préférés. La solution unique pour tous vos repas.

    Écran numérique pour contrôler facilement le temps et la température

    Écran numérique pour contrôler facilement le temps et la température

    L'écran tactile numérique vous permet de contrôler avec plus de précision et de facilité le temps de cuisson et la température. Savourez des plats cuits à la perfection !

    Plus de puissance, pour des résultats plus rapides

    Plus de puissance, pour des résultats plus rapides

    Plus de puissance pour des résultats encore plus rapides ! Plus de puissance* pour vous permettre de savourer de délicieuses fritures contenant jusqu'à 80 % de matières grasses en moins* !

    Bouton de préréglage intelligent pour votre plat préféré

    Bouton de préréglage intelligent pour votre plat préféré

    Enregistrez les réglages de votre plat préféré pour le préparer à la simple pression d'un bouton !

    Pièces compatibles lave-vaisselle

    Pièces compatibles lave-vaisselle

    Le tiroir antiadhésif amovible et le panier sont compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.

    Livre de recettes rempli d'idées originales

    Ce livre de recettes créé par des experts culinaires vous donnera un aperçu de la variété des plats que vous pouvez préparer avec la friteuse Airfryer. Les recettes qu'il contient démontrent la polyvalence de votre appareil, avec lequel vous pourrez griller, cuire et même rôtir vos aliments de manière plus saine, rapide et pratique.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220 - 230  V
      Puissance
      2 100  W
      Longueur du cordon
      0,8  m
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité du panier
      1,2  kg

    • Design

      Couleur
      Noir

    • Poids et dimensions

      Dimensions du produit (L x l x H)
      422 x 314 x 302  mm
      Poids du produit
      7  kg

    • Caractéristiques générales

      Caractéristiques du produit
      • Arrêt automatique
      • Parois froides
      • Compatible lave-vaisselle
      • Signal Prêt
      • Thermostat
      • Livret de recettes et application
      • Rangement du cordon intégré
      • Pieds antidérapants
      • Technologie brevetée Rapid Air
      • Fonction de cuisson prédéfinie
      Réglage de la durée
      Jusqu'à 60 minutes

    • Finition

      Matériau du corps de l'appareil
      Plastique

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Développement durable

      Emballage
      >90 % de matériaux recyclés
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    Badge-D2C

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