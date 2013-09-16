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Les frites les plus savoureuses, jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*
La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La technologie exclusive Rapid Air d'Airfryer vous permet de frire, cuire, rôtir et griller les plats et en-cas les plus savoureux contenant jusqu'à 80 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique ! En outre, Philips Airfryer avec technologie Rapid Air dégage moins d'odeurs et de fumée qu'une friteuse traditionnelle. Plus facile à nettoyer, elle est également sûre et économique !
Capacité de 1,2 kg pour nourrir jusqu'à 5 personnes. Désormais, même les grandes familles peuvent profiter des avantages d'Airfryer, grâce à une capacité supplémentaire de 50 %.**
L'écran tactile numérique vous permet de contrôler avec plus de précision et de facilité le temps de cuisson et la température. Savourez des plats cuits à la perfection !
Enregistrez les réglages de votre plat préféré pour le préparer à la simple pression d'un bouton !
Philips Airfryer avec la technologie innovante Rapid Air vous permet non seulement de frire, mais également de griller, cuire et même rôtir les aliments afin de préparer vos plats préférés. La solution unique pour tous vos repas.
Ce livret de recettes créé par des experts culinaires vous donnera un aperçu de la variété des plats que vous pouvez préparer avec la friteuse Airfryer. Les recettes qu'il contient démontrent la polyvalence de votre appareil, avec lequel vous pourrez griller, cuire et même rôtir vos aliments de manière plus saine, plus rapide et plus pratique.
Plus de puissance pour des résultats encore plus rapides ! Plus de puissance* pour vous permettre de savourer de délicieuses fritures contenant jusqu'à 80 % de matières grasses en moins* !
Philips Airfryer combine une production d'air ultra-chaud en circulation rapide, une conception en étoile et un système de chauffe optimal, afin de frire toutes sortes d'aliments et d'obtenir un résultat parfait rapidement et facilement.
Le tiroir antiadhésif amovible et le panier sont compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.
Caractéristiques techniques
Design
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
Développement durable
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