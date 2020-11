Technologie Rapid Air, pour des fritures plus saines

La technologie exclusive Rapid Air d'Airfryer vous permet de frire, cuire, rôtir et griller les plats et en-cas les plus savoureux contenant jusqu'à 80 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique ! En outre, Philips Airfryer avec technologie Rapid Air dégage moins d'odeurs et de fumée qu'une friteuse traditionnelle. Plus facile à nettoyer, elle est également sûre et économique !