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  • Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !* Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !* Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*
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    Collection Viva Airfryer

    HD9220/20

    Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*

    La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !

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    Collection Viva Airfryer

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    Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*

    Avec la technologie Rapid Air pour des résultats parfaits

    • Friteuse saine
    • Multicuiseur
    • Noir
    • 800 g
    Technologie Rapid Air, pour des fritures plus saines

    Technologie Rapid Air, pour des fritures plus saines

    La technologie exclusive Rapid Air d'Airfryer vous permet de frire, cuire, rôtir et griller vos plats et en-cas les plus savoureux avec jusqu'à 80 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique ! En outre, Philips Airfryer avec sa technologie Rapid Air dégage moins d'odeurs qu'une friteuse traditionnelle. Facile à nettoyer, elle est également sûre et économique !

    Temps de cuisson et température réglables

    Temps de cuisson et température réglables

    Son minuteur intégré vous permet de prérégler des temps de cuisson allant jusqu'à 30 minutes. La fonction Arrêt automatique utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque le plat est prêt. Son thermostat réglable vous permet de choisir la température idéale pour la cuisson de vos aliments, jusqu'à 200 degrés. Dégustez des frites croustillantes, viandes et autres plats, tous cuits à la bonne température et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !

    L'Airfryer vous permet de frire, griller, cuire et même rôtir

    L'Airfryer vous permet de frire, griller, cuire et même rôtir

    L'Airfryer Philips avec technologie innovante Rapid Air vous permet non seulement de frire, mais également de griller, cuire et même rôtir vos plats préférés. La solution unique pour tous vos repas.

    Design exclusif pour de délicieuses fritures, jusqu'à 80 % de M. G. en moins

    Design exclusif pour de délicieuses fritures, jusqu'à 80 % de M. G. en moins

    L'Airfryer Philips associe une circulation rapide d'air ultra-chaud, une conception en étoile et un profil de chauffe optimal permettant de frire toutes sortes d'aliments et d'obtenir un résultat parfait rapidement et facilement.

    Pièces compatibles lave-vaisselle

    Pièces compatibles lave-vaisselle

    Le tiroir antiadhésif amovible et le panier sont compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.

    Grande capacité de cuisson pour toutes vos recettes préférées

    Grande capacité de cuisson pour toutes vos recettes préférées

    Puissance élevée pour une cuisson rapide

    Puissance élevée pour une cuisson rapide

    Livre de recettes rempli d'idées originales

    Ce livre de recettes créé par des experts culinaires vous donnera un aperçu de la variété des plats que vous pouvez préparer avec la friteuse Airfryer. Les recettes qu'il contient démontrent la polyvalence de votre appareil, avec lequel vous pourrez griller, cuire et même rôtir vos aliments de manière plus saine, rapide et pratique.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      230  V
      Puissance
      1 425  W
      Longueur du cordon
      0,8  m
      Fréquence
      50/60  Hz

    • Design

      Couleur
      Noir

    • Poids et dimensions

      Dimensions du produit (L x l x H)
      287 x 315 x 384  mm
      Poids du produit
      7  kg

    • Caractéristiques générales

      Caractéristiques du produit
      • Arrêt automatique
      • Range-cordon
      • Pieds antidérapants
      • Technologie brevetée Rapid Air
      • Signal Prêt
      • Thermostat
      • Réglage de la durée
      • Livret de recettes et application
      • Parois froides
      Réglage de la durée
      Jusqu'à 30 minutes

    • Finition

      Matériau du corps de l'appareil
      Plastique

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    Badge-D2C

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