Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*

La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !