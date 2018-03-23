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  • Des fritures plus saines ! Des fritures plus saines ! Des fritures plus saines !

    Collection Daily Airfryer

    HD9218/10

    Des fritures plus saines !

    La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !

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    Collection Daily Airfryer

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    Des fritures plus saines !

    Avec technologie Rapid Air pour un résultat parfait

    • Friteuse saine
    • Multicuiseur
    • Blanc
    • 800 g
    L'Airfryer vous permet de frire, griller, cuire et même rôtir

    L'Airfryer vous permet de frire, griller, cuire et même rôtir

    L'Airfryer Philips avec technologie innovante Rapid Air vous permet non seulement de frire, mais également de griller, cuire et même rôtir vos plats préférés. La solution unique pour tous vos repas.

    Le temps de cuisson et la température peuvent être réglés manuellement

    Le temps de cuisson et la température peuvent être réglés manuellement

    Son minuteur intégré vous permet de prérégler des temps de cuisson allant jusqu'à 30 minutes. La fonction Arrêt automatique utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque le plat est prêt. Son thermostat réglable vous permet de choisir la température idéale pour la cuisson de vos aliments, jusqu'à 390 degrés Fahrenheit (200 °C). Dégustez des frites, viandes et autres plats croustillants, tous cuits à la bonne température et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !

    Des fritures saines avec la technologie Rapid Air

    Des fritures saines avec la technologie Rapid Air

    Grâce à la technologie Rapid Air, de l'air chaud circule autour du panier de cuisson métallique de la friteuse Airfryer, pour frire, rôtir et griller avec très peu d'huile. Le fond en étoile de l'Airfryer facilite la circulation de l'air afin d'obtenir une cuisson homogène de vos aliments préférés.

    Design exclusif pour de délicieuses fritures, jusqu'à 80 % de M. G. en moins

    Design exclusif pour de délicieuses fritures, jusqu'à 80 % de M. G. en moins

    L'Airfryer Philips associe une circulation rapide d'air ultra-chaud, une conception en étoile et un profil de chauffe optimal permettant de frire toutes sortes d'aliments et d'obtenir un résultat parfait rapidement et facilement.

    Facile à nettoyer et crée moins d'odeurs qu'une friteuse classique

    Facile à nettoyer et crée moins d'odeurs qu'une friteuse classique

    Le tiroir antiadhésif amovible et le panier passent au lave-vaisselle, pour un nettoyage facile et rapide. Par rapport à une friteuse classique, l'Airfryer Philips avec sa technologie Rapid Air limite les odeurs de friture sur vous et dans votre maison.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220  V
      Puissance
      1 425  W
      Longueur du cordon
      0,8  m
      Capacité du panier
      28  oz

    • Design

      Couleur
      Blanc et beige

    • Poids et dimensions

      Dimensions du produit (L x l x H)
      287 x 315 x 384  mm
      Poids du produit
      7  kg

    • Caractéristiques générales

      Caractéristiques du produit
      • Arrêt automatique
      • Parois froides
      • Range-cordon
      • Compatible lave-vaisselle
      • Bouton marche/arrêt
      • Signal Prêt
      • Thermostat
      • Pieds antidérapants
      Réglage de la durée
      Jusqu'à 30 minutes

    • Finition

      Matériau du corps de l'appareil
      Plastique

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Développement durable

      Emballage
      >90 % de matériaux recyclés
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    Badge-D2C

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