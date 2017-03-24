ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Airfryer HD9216/66
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Airfryer
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Airfryer HD9216/66
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Airfryer HD9216/66
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Airfryer HD9216/66
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Airfryer
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Airfryer HD9216/66
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Airfryer HD9216/66

Arrêté

Collection DailyAirfryer

HD9216/66

Des fritures plus saines !

La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !

Voir tous les avantages

Avec technologie Rapid Air pour un résultat parfait

Des fritures plus saines !

  • Friteuse saine

  • Multicuiseur

  • Rouge/noir

  • 800 g

L'Airfryer vous permet de frire, griller, cuire et même rôtir

L'Airfryer vous permet de frire, griller, cuire et même rôtir

L'Airfryer Philips avec technologie innovante Rapid Air vous permet non seulement de frire, mais également de griller, cuire et même rôtir vos plats préférés. La solution unique pour tous vos repas.

Le temps de cuisson et la température peuvent être réglés manuellement

Le temps de cuisson et la température peuvent être réglés manuellement

Son minuteur intégré vous permet de prérégler des temps de cuisson allant jusqu'à 30 minutes. La fonction Arrêt automatique utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque le plat est prêt. Son thermostat réglable vous permet de choisir la température idéale pour la cuisson de vos aliments, jusqu'à 390 degrés Fahrenheit (200 °C). Dégustez des frites, viandes et autres plats croustillants, tous cuits à la bonne température et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !

Des fritures saines avec la technologie Rapid Air

Des fritures saines avec la technologie Rapid Air

Grâce à la technologie Rapid Air, de l'air chaud circule autour du panier de cuisson métallique de la friteuse Airfryer, pour frire, rôtir et griller avec très peu d'huile. Le fond en étoile de l'Airfryer facilite la circulation de l'air afin d'obtenir une cuisson homogène de vos aliments préférés.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Mentions légales

  1. Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.