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    Pure Essentials Collection Cuiseur Vapeur

    HD9140/91

    Découvrez des saveurs plus intenses

    Le diffuseur d'arôme du Cuiseur Vapeur Philips parfume votre plat avec des saveurs d'herbes aromatiques et d'épices. Le bol vapeur grande capacité permet de préparer soupes, ragoûts, desserts, riz et bien plus encore. Il vous suffit de lancer le minuteur !

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    Pure Essentials Collection Cuiseur Vapeur

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    Découvrez des saveurs plus intenses

    Cuiseur Vapeur avec diffuseur d'arôme

    • 10 l, 900 W
    • Minuteur numérique, prérég. cuisson
    • Diffuseur d'arôme, maintien au chaud
    • Plastique/métal, noir
    Une cuisson vapeur plus savoureuse avec l'ajout d'herbes aromatiques et d'épices

    Une cuisson vapeur plus savoureuse avec l'ajout d'herbes aromatiques et d'épices

    Le diffuseur d'arômes exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute l'originalité des saveurs aromatiques à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.

    Préréglages pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et autres aliments

    Préréglages pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et autres aliments

    La cuisine vapeur est un art culinaire délicat. Philips a doté ce cuiseur vapeur d'un grand nombre de préréglages pour qu'il s'arrête automatiquement lorsque la durée idéale de cuisson est atteinte. Vous pourrez ainsi cuisiner avec succès une grande variété d'aliments (riz, œufs, légumes, volailles et poisson) en préservant saveurs et vitamines.

    Bol vapeur grande capacité pour préparer soupes, ragoûts, riz et bien plus encore

    Bol vapeur grande capacité pour préparer soupes, ragoûts, riz et bien plus encore

    Le bol vapeur grande capacité vous permet de préparer des plats savoureux et variés pour votre famille. Bol vapeur grande capacité pour préparer soupes, ragoûts, riz et bien plus encore.

    Livret de recettes

    Livret de recettes

    Livre de recettes délicieuses.

    Éléments compatibles lave-vaisselle

    Éléments compatibles lave-vaisselle

    Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage plus facile.

    Rangement du cordon

    Rangement du cordon

    Range-cordon pour un plan de travail propre et ordonné.

    Paniers vapeur empilables

    Paniers vapeur empilables

    Facile à ranger grâce à ses paniers vapeur empilables.

    Remplissage extérieur du réservoir d'eau

    Remplissage extérieur du réservoir d'eau

    Possibilité de remplissage extérieur du réservoir d'eau en cours de cuisson.

    La fonction maintien au chaud garde les aliments à la température idéale

    La fonction maintien au chaud garde les aliments à la température idéale

    La fonction maintien au chaud garde les aliments chauds jusqu'à ce qu'ils soient servis.

    Indicateurs de détartrage et de remplissage d'eau

    Indicateurs de détartrage et de remplissage d'eau avec signal sonore.

    Minuteur numérique

    Minuterie numérique sonore avec arrêt automatique.

    Fonds amovibles pour faire cuire de plus grosses quantités de nourriture

    Vous avez besoin de cuire un aliment volumineux tel qu'un poulet entier ou tout autre plat qui ne tient pas dans un seul panier vapeur ? Détachez simplement la partie inférieure de chaque panier afin d'obtenir un vaste espace. Le Cuiseur Vapeur s'occupera du reste en cuisant harmonieusement de haut en bas.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Couleur(s)
      Noir, métal et rouge
      Matériau
      Plastique et éléments en inox

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Longueur du cordon
      100  cm
      Puissance
      900  W
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité du réservoir d'eau
      1,1  l
      Capacité (max.)
      2,5 / 2,6 / 3,5  l

    • Poids et dimensions

      Poids de l'appareil
      2,3  kg
      Dimensions du produit (l x H x P)
      360 x 450 x 227  mm

    • Caractéristiques générales

      Pieds antidérapants
      Oui
      Voyant d'alimentation
      Oui
      Poignées thermiquement isolées
      Oui
      Indicateur du niveau d'eau
      Oui
      Nombre de niveaux
      3  pcs
      Protection contre la surchauffe et la marche à vide
      Oui

    • Accessoires inclus

      Coquetier
      Oui
      Bol vapeur grande capacité
      2,5  l

    Badge-D2C

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