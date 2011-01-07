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Découvrez des saveurs plus intenses
Le diffuseur d'arôme du Cuiseur Vapeur Philips parfume votre plat avec des saveurs d'herbes aromatiques et d'épices. Le bol vapeur grande capacité permet de préparer soupes, ragoûts, desserts, riz et bien plus encore. Il vous suffit de lancer le minuteur !Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le diffuseur d'arômes exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute l'originalité des saveurs aromatiques à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.
La cuisine vapeur est un art culinaire délicat. Philips a doté ce cuiseur vapeur d'un grand nombre de préréglages pour qu'il s'arrête automatiquement lorsque la durée idéale de cuisson est atteinte. Vous pourrez ainsi cuisiner avec succès une grande variété d'aliments (riz, œufs, légumes, volailles et poisson) en préservant saveurs et vitamines.
Le bol vapeur grande capacité vous permet de préparer des plats savoureux et variés pour votre famille. Bol vapeur grande capacité pour préparer soupes, ragoûts, riz et bien plus encore.
Livre de recettes délicieuses.
Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage plus facile.
Range-cordon pour un plan de travail propre et ordonné.
Facile à ranger grâce à ses paniers vapeur empilables.
Possibilité de remplissage extérieur du réservoir d'eau en cours de cuisson.
La fonction maintien au chaud garde les aliments chauds jusqu'à ce qu'ils soient servis.
Indicateurs de détartrage et de remplissage d'eau avec signal sonore.
Minuterie numérique sonore avec arrêt automatique.
Vous avez besoin de cuire un aliment volumineux tel qu'un poulet entier ou tout autre plat qui ne tient pas dans un seul panier vapeur ? Détachez simplement la partie inférieure de chaque panier afin d'obtenir un vaste espace. Le Cuiseur Vapeur s'occupera du reste en cuisant harmonieusement de haut en bas.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Accessoires inclus
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