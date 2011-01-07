Une cuisson vapeur plus savoureuse avec l'ajout d'herbes aromatiques et d'épices

Le diffuseur d'arômes exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute l'originalité des saveurs aromatiques à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.