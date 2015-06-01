Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le diffuseur d'arôme ajoute un délicieux goût d'herbes aromatiques et d'épices
Le diffuseur d'arôme exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute un délicieux goût d'herbes aromatiques et d'épices à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.
Grille à oeufs
6 œufs par panier.
Pièces compatibles lave-vaisselle
Éléments compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.
Remplissage d'eau facile
Remplissez facilement le réservoir d'eau en cours d'utilisation.
Paniers empilables faciles à ranger
Paniers empilables faciles à ranger.
La cuisson vapeur saine permet de préserver les nutriments des aliments
Minuterie pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et d'autres aliments
Bol vapeur pour soupes, ragoûts, riz et bien plus encore
Couvercle antigoutte
3 paniers pour cuire plusieurs ingrédients à la vapeur en même temps
3 paniers pour cuire différents ingrédients à la vapeur en même temps.
Spécificités Techniques
Caractéristiques techniques
Couleur(s)
Blanc et beige
Matériau
Plastique
Caractéristiques techniques
Tension
220-240
V
Longueur du cordon
80
cm
Puissance
900
W
Fréquence
50/60
Hz
Capacité du réservoir d'eau
1
L
Capacité (max.)
2,6 + 2,9 + 4,1
L
Caractéristiques générales
Rangement du cordon
Oui
Pieds antidérapants
Oui
Voyant d'alimentation
Oui
Poignées isolantes
Oui
Indicateur du niveau d'eau
Oui
Nombre de niveaux
3
pcs
Protection contre les surchauffes et la marche à vide