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  • La saveur pure des aliments cuits à la vapeur La saveur pure des aliments cuits à la vapeur La saveur pure des aliments cuits à la vapeur

    Collection Daily Cuiseur Vapeur

    HD9125/00

    La saveur pure des aliments cuits à la vapeur

    Une cuisson à la vapeur aux réglages parfaits pour chaque repas.

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    Collection Daily Cuiseur Vapeur

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    La saveur pure des aliments cuits à la vapeur

    Avec diffuseur d'arôme

    • 9 l, 900 W
    • Minuterie manuelle
    • Diffuseur d'arôme, bol à soupe/à riz
    • Plastique, blanc/beige
    Le diffuseur d'arôme ajoute un délicieux goût d'herbes aromatiques et d'épices

    Le diffuseur d'arôme ajoute un délicieux goût d'herbes aromatiques et d'épices

    Le diffuseur d'arôme exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute un délicieux goût d'herbes aromatiques et d'épices à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.

    Grille à oeufs

    Grille à oeufs

    6 œufs par panier.

    Pièces compatibles lave-vaisselle

    Pièces compatibles lave-vaisselle

    Éléments compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.

    Remplissage d'eau facile

    Remplissage d'eau facile

    Remplissez facilement le réservoir d'eau en cours d'utilisation.

    Paniers empilables faciles à ranger

    Paniers empilables faciles à ranger

    Paniers empilables faciles à ranger.

    La cuisson vapeur saine permet de préserver les nutriments des aliments

    La cuisson vapeur saine permet de préserver les nutriments des aliments

    Minuterie pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et d'autres aliments

    Minuterie pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et d'autres aliments

    Bol vapeur pour soupes, ragoûts, riz et bien plus encore

    Bol vapeur pour soupes, ragoûts, riz et bien plus encore

    Couvercle antigoutte

    Couvercle antigoutte

    3 paniers pour cuire plusieurs ingrédients à la vapeur en même temps

    3 paniers pour cuire différents ingrédients à la vapeur en même temps.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Couleur(s)
      Blanc et beige
      Matériau
      Plastique

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Longueur du cordon
      80  cm
      Puissance
      900  W
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité du réservoir d'eau
      1  L
      Capacité (max.)
      2,6 + 2,9 + 4,1  L

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Voyant d'alimentation
      Oui
      Poignées isolantes
      Oui
      Indicateur du niveau d'eau
      Oui
      Nombre de niveaux
      3  pcs
      Protection contre les surchauffes et la marche à vide
      Oui

    • Accessoires inclus

      Grille à oeufs
      Oui
      Bol à riz/soupe/autre
      Oui

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