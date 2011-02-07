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Arrêté
HD9120/00
Découvrez des saveurs plus intenses
Le diffuseur d'arôme du Cuiseur Vapeur Philips parfume votre plat avec des saveurs d'herbes aromatiques et d'épices. Le bol vapeur grande capacité permet de préparer soupes, ragoûts, desserts, riz et bien plus encore. Il vous suffit de lancer le minuteur !
9 l / 900 W
Minuterie manuelle
Le diffuseur d'arôme exclusif du Cuiseur Vapeur ajoute l'originalité des saveurs aromatiques à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.
Le bol vapeur grande capacité vous permet de préparer des plats savoureux et variés pour votre famille. Bol vapeur grande capacité pour préparer soupes, ragoûts, riz et bien plus encore.
Minuteur 60 minutes avec signal sonore et arrêt automatique.