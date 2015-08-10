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Arrêté
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Un excellent espresso et le goût du café filtre
Envie d'un délicieux café matinal ou d'un espresso corsé ? La fonction CoffeeSwitch vous permet de basculer, en un seul geste, entre la préparation d'un café filtre et la préparation d'un espresso, le tout à partir de grains de café frais.
6 boissons
Carafe à lait intégrée
Argent
Le broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et précis. Savourez au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.
Bénéficiez d'un grand choix de boissons adaptées à toutes les occasions. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !
Le bec verseur ajustable de ces machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans la tasse. Ainsi, l'espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.