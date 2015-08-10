Des cappuccinos à la pression d'un bouton avec la carafe à lait intégrée

Savourez un cappuccino ultra-crémeux à une température parfaite, en toute simplicité. Il vous suffit de verser du lait dans la carafe, de l'insérer dans la machine, puis de sélectionner la boisson de votre choix. Qu'il s'agisse d'un cappuccino ou de mousse de lait, votre boisson sera servie en quelques secondes, sans éclaboussures et à la température idéale.