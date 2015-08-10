Termes recherchés

  • Espresso et cappuccino à la simple pression d'un bouton Espresso et cappuccino à la simple pression d'un bouton Espresso et cappuccino à la simple pression d'un bouton
  • Play Pause

    Série 3100 Machine espresso Automatique

    HD8834/01

    Espresso et cappuccino à la simple pression d'un bouton

    Dégustez un espresso et un cappuccino parfaits, préparés à partir de grains de café frais, grâce au broyeur 100 % céramique, et sélectionnez l'intensité, la température et la longueur de votre boisson grâce à l'écran intuitif. Vous obtenez un cappuccino bien chaud à la simple pression d'un bouton grâce à la carafe à lait intégrée.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Série 3100 Machine espresso Automatique

    Produits similaires

    Afficher tous les Machines espresso automatiques

    Espresso et cappuccino à la simple pression d'un bouton

    Avec notre écran intuitif

    • 5 boissons
    • Carafe à lait intégrée
    • Noir
    20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

    20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

    Le broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et précis. Savourez au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

    Savourez 5 cafés différents, dont un cappuccino, préparés en toute simplicité

    Savourez 5 cafés différents, dont un cappuccino, préparés en toute simplicité

    Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, la machine espresso entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite en toute simplicité et en un rien de temps !

    Bec verseur adaptable à n'importe quelle tasse

    Bec verseur adaptable à n'importe quelle tasse

    Le bec verseur ajustable de ces machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans la tasse. Ainsi, l'espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.

    Volume réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur

    Volume réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur

    Cette machine entièrement automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant le volume, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, essayez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

    Une grande contenance dans un design compact

    Une grande contenance dans un design compact

    La grande capacité des réservoirs de grains de café et d'eau ainsi que du bac à marc de cette machine ultra-compacte permet de réduire la fréquence des remplissages. Très pratique et performante, cette machine intelligente automatique est équipée d'un réservoir d'eau, d'un réservoir de grains de café et d'un bac à marc de grande contenance.

    Des cappuccinos à la pression d'un bouton avec la carafe à lait intégrée

    Des cappuccinos à la pression d'un bouton avec la carafe à lait intégrée

    Savourez un cappuccino ultra-crémeux à une température parfaite, en toute simplicité. Il vous suffit de verser du lait dans la carafe, de l'insérer dans la machine, puis de sélectionner la boisson de votre choix. Qu'il s'agisse d'un cappuccino ou de mousse de lait, votre boisson sera servie en quelques secondes, sans éclaboussures et à la température idéale.

    Un écran intuitif pour utiliser facilement la machine

    Un écran intuitif pour utiliser facilement la machine

    L'écran intuitif affiche toutes les informations pertinentes pour vous permettre d'interagir facilement avec la machine et d'en tirer le meilleur parti possible. Les icônes sont votre guide permanent, tant pour les options de personnalisation que les opérations d'entretien.

    Mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait

    Mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait

    Chaque café préparé sera recouvert d'une mousse de lait onctueuse qui ravira vos papilles. La carafe à lait fait mousser le lait à deux reprises, puis verse sans éclabousser une couche de mousse crémeuse dans la tasse, le tout à une température idéale. La carafe à lait hygiénique peut également être mise au réfrigérateur.

    Un café décaféiné avec l'option café moulu

    Un café décaféiné avec l'option café moulu

    Parfois, il est bon d'avoir la possibilité de déguster un excellent café sans l'effet de la caféine. Grâce à l'option café moulu, vous pouvez préparer un café décaféiné quand vous le souhaitez.

    Un café à la température idéale grâce à notre Thermobloc

    Un café à la température idéale grâce à notre Thermobloc

    La chaudière Thermobloc vous permet d'obtenir un café et un cappuccino toujours à la bonne température. Le secret réside dans son corps léger en aluminium et inox, capable d'atteindre une température élevée rapidement.

    Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible

    Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible

    Le groupe café est le cœur de toute machine à café entièrement automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

    Un café délicieux grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé

    Un café délicieux grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé

    Cette machine espresso nettoie automatiquement son circuit de café à l'eau lorsque vous l'allumez ou que vous l'éteignez. Savourez de délicieuses tasses de café au goût toujours pur. Un détartrage régulier de l'appareil permet de prolonger sa durée de vie. La machine vous prévient lorsqu'un détartrage est nécessaire : des messages à l'écran vous guident pour vous indiquer quoi faire et quand.

    Spécificités Techniques

    • Personnalisation

      Réglages d'intensité de l'arôme
      5
      Réglages du broyeur
      5
      Longueur du café et du lait
      Réglable
      Réglage de la pré-infusion de la mouture
      Non
      Profils utilisateur
      1
      Réglages de température
      3

    • Variété

      Boissons
      • Espresso
      • Espresso Lungo
      • Eau chaude
      • Cappuccino
      • Mousse de lait
      Option café moulu
      Oui
      Double tasse
      Oui
      Double tasse lait
      Non

    • Autres fonctionnalités

      Groupe café amovible
      Oui
      Rinçage automatique et détartrage guidé
      Oui
      Bouton marche/arrêt principal
      Oui
      Chaudière à chauffe rapide
      Oui

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      230  V
      Longueur du cordon
      > 100  cm
      Fréquence
      50  Hz
      Capacité de la carafe à lait
      0,5  l
      Capacité du bac à marc
      15  servings
      Capacité du réservoir d'eau
      1,8  l
      Capacité du bac à grains
      250  g
      Poids du produit
      7,2  kg
      Bac à marc
      Accès en façade
      Réservoir d'eau
      Accès par le haut
      Hauteur de tasse max.
      152  mm
      Compatibilité filtre
      Brita Intenza
      Couleur et finitions
      Noir
      Dimensions du produit
      215 x 330 x 429  mm

    • Caractéristiques générales

      Solution lait
      Carafe à lait intégrée
      Interface utilisateur
      Affichage standard

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.