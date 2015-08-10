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Espresso et cappuccino à la simple pression d'un bouton
Dégustez un espresso et un cappuccino parfaits, préparés à partir de grains de café frais, grâce au broyeur 100 % céramique, et sélectionnez l'intensité, la température et la longueur de votre boisson grâce à l'écran intuitif. Vous obtenez un cappuccino bien chaud à la simple pression d'un bouton grâce à la carafe à lait intégrée.Voir tous les avantages
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Le broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et précis. Savourez au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.
Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, la machine espresso entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite en toute simplicité et en un rien de temps !
Le bec verseur ajustable de ces machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans la tasse. Ainsi, l'espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.
Cette machine entièrement automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant le volume, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, essayez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !
La grande capacité des réservoirs de grains de café et d'eau ainsi que du bac à marc de cette machine ultra-compacte permet de réduire la fréquence des remplissages. Très pratique et performante, cette machine intelligente automatique est équipée d'un réservoir d'eau, d'un réservoir de grains de café et d'un bac à marc de grande contenance.
Savourez un cappuccino ultra-crémeux à une température parfaite, en toute simplicité. Il vous suffit de verser du lait dans la carafe, de l'insérer dans la machine, puis de sélectionner la boisson de votre choix. Qu'il s'agisse d'un cappuccino ou de mousse de lait, votre boisson sera servie en quelques secondes, sans éclaboussures et à la température idéale.
L'écran intuitif affiche toutes les informations pertinentes pour vous permettre d'interagir facilement avec la machine et d'en tirer le meilleur parti possible. Les icônes sont votre guide permanent, tant pour les options de personnalisation que les opérations d'entretien.
Chaque café préparé sera recouvert d'une mousse de lait onctueuse qui ravira vos papilles. La carafe à lait fait mousser le lait à deux reprises, puis verse sans éclabousser une couche de mousse crémeuse dans la tasse, le tout à une température idéale. La carafe à lait hygiénique peut également être mise au réfrigérateur.
Parfois, il est bon d'avoir la possibilité de déguster un excellent café sans l'effet de la caféine. Grâce à l'option café moulu, vous pouvez préparer un café décaféiné quand vous le souhaitez.
La chaudière Thermobloc vous permet d'obtenir un café et un cappuccino toujours à la bonne température. Le secret réside dans son corps léger en aluminium et inox, capable d'atteindre une température élevée rapidement.
Le groupe café est le cœur de toute machine à café entièrement automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.
Cette machine espresso nettoie automatiquement son circuit de café à l'eau lorsque vous l'allumez ou que vous l'éteignez. Savourez de délicieuses tasses de café au goût toujours pur. Un détartrage régulier de l'appareil permet de prolonger sa durée de vie. La machine vous prévient lorsqu'un détartrage est nécessaire : des messages à l'écran vous guident pour vous indiquer quoi faire et quand.
Personnalisation
Variété
Autres fonctionnalités
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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