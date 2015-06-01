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  • Un espresso italien authentique tous les jours
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Arrêté

Philips Saeco PoemiaMachine espresso manuelle

HD8425/11

Un espresso italien authentique tous les jours

La machine espresso manuelle Saeco vous permet de retrouver tous les jours le goût des délicieux espressos traditionnels. Le filtre pressurisé « Crème » breveté garantit une délicieuse crème à chaque préparation et pendant longtemps.

Voir tous les avantages

Avec filtre pressurisé « Crème »

Un espresso italien authentique tous les jours

  • Mousseur à lait classique

  • Acier inoxydable / noir

Fonctionne avec du café moulu et des dosettes

Fonctionne avec du café moulu et des dosettes

Pratique, la machine vous permet de choisir entre le café moulu et les dosettes.

Matériaux durables de qualité

Matériaux durables de qualité

La machine espresso manuelle Saeco est fabriquée avec des matériaux durables de qualité.

Ergonomique pour une utilisation au quotidien

Ergonomique pour une utilisation au quotidien

Qu'il s'agisse de remettre de l'eau ou du café dans la machine, ou encore de vider le filtre ou le bac d'égouttement, tous les compartiments sont directement accessibles pour une utilisation en toute simplicité.

Spécificités Techniques

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