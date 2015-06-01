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Arrêté
HD8425/11
Un espresso italien authentique tous les jours
La machine espresso manuelle Saeco vous permet de retrouver tous les jours le goût des délicieux espressos traditionnels. Le filtre pressurisé « Crème » breveté garantit une délicieuse crème à chaque préparation et pendant longtemps.
Mousseur à lait classique
Acier inoxydable / noir
Pratique, la machine vous permet de choisir entre le café moulu et les dosettes.
La machine espresso manuelle Saeco est fabriquée avec des matériaux durables de qualité.
Qu'il s'agisse de remettre de l'eau ou du café dans la machine, ou encore de vider le filtre ou le bac d'égouttement, tous les compartiments sont directement accessibles pour une utilisation en toute simplicité.