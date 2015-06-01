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Arrêté
HD8423/11
Un espresso italien authentique tous les jours
La machine espresso manuelle Saeco vous permet de retrouver tous les jours le goût des délicieux espressos traditionnels. Le filtre pressurisé « Crème » breveté garantit une délicieuse crème à chaque préparation et pendant longtemps.
Mousseur à lait classique
Noire
Pratique, la machine vous permet de choisir entre le café moulu et les dosettes.
Qu'il s'agisse de remettre de l'eau ou du café dans la machine, ou encore de vider le filtre ou le bac d'égouttement, tous les compartiments sont directement accessibles pour une utilisation en toute simplicité.
Cette machine espresso Saeco est équipée d'un mousseur à lait classique également appelé « pannarello » par les baristas. Il produit de la vapeur et doit être plongé dans le lait pour préparer une magnifique mousse de lait. Libérez le barista qui est en vous en préparant de délicieuses boissons à base de lait selon la méthode traditionnelle !