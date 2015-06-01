Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

Cette machine espresso Saeco est équipée d'un mousseur à lait classique également appelé « pannarello » par les baristas. Il produit de la vapeur et doit être plongé dans le lait pour préparer une magnifique mousse de lait. Libérez le barista qui est en vous en préparant de délicieuses boissons à base de lait selon la méthode traditionnelle !