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Arrêté

Philips Saeco PoemiaMachine espresso manuelle

HD8423/11

Un espresso italien authentique tous les jours

La machine espresso manuelle Saeco vous permet de retrouver tous les jours le goût des délicieux espressos traditionnels. Le filtre pressurisé « Crème » breveté garantit une délicieuse crème à chaque préparation et pendant longtemps.

Voir tous les avantages

Avec filtre pressurisé « Crème »

Un espresso italien authentique tous les jours

  • Mousseur à lait classique

  • Noire

Fonctionne avec du café moulu et des dosettes

Fonctionne avec du café moulu et des dosettes

Pratique, la machine vous permet de choisir entre le café moulu et les dosettes.

Ergonomique pour une utilisation au quotidien

Ergonomique pour une utilisation au quotidien

Qu'il s'agisse de remettre de l'eau ou du café dans la machine, ou encore de vider le filtre ou le bac d'égouttement, tous les compartiments sont directement accessibles pour une utilisation en toute simplicité.

Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

Cette machine espresso Saeco est équipée d'un mousseur à lait classique également appelé « pannarello » par les baristas. Il produit de la vapeur et doit être plongé dans le lait pour préparer une magnifique mousse de lait. Libérez le barista qui est en vous en préparant de délicieuses boissons à base de lait selon la méthode traditionnelle !

Spécificités Techniques

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