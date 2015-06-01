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Arrêté
HD7880/11
Un café au goût intense à la simple pression d'un bouton
Profitez d'une pause café encore plus agréable avec la machine à café à dosettes primée SENSEO® Up compacte et facile à utiliser. Avec son design on ne peut plus compact, elle prépare un café court et serré ou long et doux à la simple pression d'un bouton.
Sélecteur d'intensité
Blanc ivoire
La plus compacte des SENSEO® à ce jour
Savourez une tasse de café comme vous l'aimez en ajustant l'intensité. Choisissez entre un café court et fort ou long et doux grâce au sélecteur d'intensité de la SENSEO®.
Votre machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement dès que le café est prêt, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie.
La fonction démarrage instantané vous permet d'allumer votre machine à café SENSEO® et d'obtenir une tasse de café à la simple pression d'un bouton.
Récompenses