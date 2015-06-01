Design moderne et délicieux café à la simple pression d'un bouton

Donnez une touche de style à votre intérieur avec la machine à café SENSEO® Quadrante. Savourez vos pauses café grâce au système de préparation du café unique SENSEO®, désormais équipé d'un repose-tasse ajustable en fonction de la taille de votre tasse.