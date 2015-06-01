Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HD7864/61
Design moderne et délicieux café à la simple pression d'un bouton
Donnez une touche de style à votre intérieur avec la machine à café SENSEO® Quadrante. Savourez vos pauses café grâce au système de préparation du café unique SENSEO®, désormais équipé d'un repose-tasse ajustable en fonction de la taille de votre tasse.
Repose-tasses ajustable
Noir
Sélecteur d'intensité
La sélection raffinée de café SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite, surmontée d'une délicieuse couche de mousse onctueuse, gage d'un goût et d'une qualité d'exception.
Cette machine à café à dosettes vous permet de préparer une ou deux tasses de café à la simple pression d'un bouton.
Relevez ou abaissez le repose-tasses pour adapter votre machine à café Philips SENSEO® à la taille de votre tasse préférée.