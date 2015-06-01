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  • Design moderne et délicieux café à la simple pression d'un bouton
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Arrêté

SENSEO® QuadranteMachine à café à dosettes

HD7864/61

Design moderne et délicieux café à la simple pression d'un bouton

Donnez une touche de style à votre intérieur avec la machine à café SENSEO® Quadrante. Savourez vos pauses café grâce au système de préparation du café unique SENSEO®, désormais équipé d'un repose-tasse ajustable en fonction de la taille de votre tasse.

Voir tous les avantages

Profitez de la qualité SENSEO® et choisissez l'intensité de votre café

Design moderne et délicieux café à la simple pression d'un bouton

  • Repose-tasses ajustable

  • Noir

  • Sélecteur d'intensité

Une délicieuse couche de crème, gage de la qualité SENSEO®

Une délicieuse couche de crème, gage de la qualité SENSEO®

La sélection raffinée de café SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite, surmontée d'une délicieuse couche de mousse onctueuse, gage d'un goût et d'une qualité d'exception.

Un café à la simple pression d'un bouton

Un café à la simple pression d'un bouton

Cette machine à café à dosettes vous permet de préparer une ou deux tasses de café à la simple pression d'un bouton.

Repose-tasses ajustable s'adaptant à votre tasse préférée

Repose-tasses ajustable s'adaptant à votre tasse préférée

Relevez ou abaissez le repose-tasses pour adapter votre machine à café Philips SENSEO® à la taille de votre tasse préférée.

Spécificités Techniques

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