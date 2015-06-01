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  • Un bon cappuccino passe par du lait frais !
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Arrêté

SENSEO® Cappuccino SelectMachine à café à dosettes

HD7853/61

Un bon cappuccino passe par du lait frais !

La machine à café SENSEO® Cappuccino Select prépare un délicieux cappuccino au lait frais. Le mousseur à lait intégré produit une mousse de lait crémeuse. Préparez un excellent cappuccino ou café noir SENSEO® d'une simple pression sur un bouton !

Voir tous les avantages

Machine à café avec mousseur à lait intégré

Un bon cappuccino passe par du lait frais !

  • Cappuccino au lait frais

  • Noir intense

  • Mousseur à lait intégré

  • Fonction Easy-clean

Un délicieux cappuccino à la mousse de lait fraîchement préparée

Un délicieux cappuccino à la mousse de lait fraîchement préparée

Savourez votre délicieux cappuccino SENSEO®, mélange harmonieux de café et de lait frais surmonté d'une couche de mousse de lait crémeuse, exactement comme dans un café !

Mousseur à lait intégré pour une mousse de lait ultra-crémeuse

Mousseur à lait intégré pour une mousse de lait ultra-crémeuse

Le mousseur à lait exclusif breveté de la cafetière produit une mousse de lait crémeuse. Il vous suffit de verser du lait frais dans la carafe à lait et d'appuyer sur le bouton pour obtenir des boissons au lait parfaitement moussé !

Un café à la simple pression d'un bouton

Un café à la simple pression d'un bouton

Cette machine à café à dosettes vous permet de préparer une ou deux tasses de café à la simple pression d'un bouton.

Spécificités Techniques

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