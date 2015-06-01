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Un bon cappuccino passe par du lait frais !
La machine à café SENSEO® Cappuccino Select prépare un délicieux cappuccino au lait frais. Le mousseur à lait intégré produit une mousse de lait crémeuse. Préparez un excellent cappuccino ou café noir SENSEO® d'une simple pression sur un bouton !
Cappuccino au lait frais
Noir intense
Mousseur à lait intégré
Fonction Easy-clean
Savourez votre délicieux cappuccino SENSEO®, mélange harmonieux de café et de lait frais surmonté d'une couche de mousse de lait crémeuse, exactement comme dans un café !
Le mousseur à lait exclusif breveté de la cafetière produit une mousse de lait crémeuse. Il vous suffit de verser du lait frais dans la carafe à lait et d'appuyer sur le bouton pour obtenir des boissons au lait parfaitement moussé !
Cette machine à café à dosettes vous permet de préparer une ou deux tasses de café à la simple pression d'un bouton.