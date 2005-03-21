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Un café sensationnel à chaque tasse !
Savourez vos pauses café avec SENSEO®. Ce système unique associe la machine à café SENSEO® de Philips et les dosettes SENSEO® de Maison du Café, pour vous offrir un café raffiné avec une couche de mousse, en toute simplicité.
Grâce à cette fonction, la machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes, ce qui vous permet de réaliser des économies d'énergie.
Préparer votre tasse de café n'a jamais été aussi simple. Sélectionnez facilement le nombre de tasses souhaité en utilisant le bouton 1 tasse ou le bouton 2 tasses de la machine à café SENSEO®.
Grâce à la SENSEO®, vous obtiendrez une délicieuse tasse de café fraîchement préparée en 30 secondes environ, et deux tasses en moins d'une minute.