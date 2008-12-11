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  • Un café sensationnel à chaque tasse !
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Arrêté

SENSEO®Machine à café à dosettes

HD7830/61

Un café sensationnel à chaque tasse !

Vous pouvez désormais déguster un café SENSEO® comme vous l'aimez, en toute simplicité, grâce à la gamme de machines à café SENSEO® Nouvelle Génération. Elles sont extrêmement simples et pratiques, pour un café SENSEO® à votre goût. Ces machines à café au design élégant, disponibles dans de nouvelles couleurs métallisées tendance, refléteront vos goûts en matière de décoration et de café.

Voir tous les avantages

Machines à café Nouvelle Génération

Un café sensationnel à chaque tasse !

  • Nouvelle Génération

Finition métallisée pour un design haut de gamme

Goût d'exception et design haut de gamme : non seulement la machine à café SENSEO® vous permet de préparer un café délicieux, mais ses finitions métallisées ajoutent une touche de raffinement dans votre cuisine.

Voyants indiquant le niveau d'eau pour une utilisation pratique

Les voyants indicateurs des boutons 1 tasse et 2 tasses vous permettent de savoir à tout moment si vous avez suffisamment d'eau dans le réservoir pour préparer votre délicieux café SENSEO®.

Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute

Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute

Grâce à la SENSEO®, vous obtiendrez une délicieuse tasse de café fraîchement préparée en 30 secondes environ, et deux tasses en moins d'une minute.

Spécificités Techniques

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