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Un café sensationnel à chaque tasse !
Vous pouvez désormais déguster un café SENSEO® comme vous l'aimez, en toute simplicité, grâce à la gamme de machines à café SENSEO® Nouvelle Génération. Elles sont extrêmement simples et pratiques, pour un café SENSEO® à votre goût. Ces machines à café au design élégant, disponibles dans de nouvelles couleurs métallisées tendance, refléteront vos goûts en matière de décoration et de café.
Nouvelle Génération
Goût d'exception et design haut de gamme : non seulement la machine à café SENSEO® vous permet de préparer un café délicieux, mais ses finitions métallisées ajoutent une touche de raffinement dans votre cuisine.
Les voyants indicateurs des boutons 1 tasse et 2 tasses vous permettent de savoir à tout moment si vous avez suffisamment d'eau dans le réservoir pour préparer votre délicieux café SENSEO®.
Grâce à la SENSEO®, vous obtiendrez une délicieuse tasse de café fraîchement préparée en 30 secondes environ, et deux tasses en moins d'une minute.