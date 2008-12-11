Un café sensationnel à chaque tasse !

Vous pouvez désormais déguster un café SENSEO® comme vous l'aimez, en toute simplicité, grâce à la gamme de machines à café SENSEO® Nouvelle Génération. Elles sont extrêmement simples et pratiques, pour un café SENSEO® à votre goût. Ces machines à café au design élégant, disponibles dans de nouvelles couleurs métallisées tendance, refléteront vos goûts en matière de décoration et de café.